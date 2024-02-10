10 صواريخ أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي

10 صواريخ أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي
التاريخ
2/10/2024 2:23:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، أن 10 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.
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