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سجن كبير.. 127 يوما على حظر التجول بالخليل

2/10/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الخليل - بالتزامن مع عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، فرض الاحتلال حظرا للتجول على أهالي البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، فإن عدد الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي بعد السابع من تشرين الأول(اكتوبر)، بلغ نحو 78 حاجزا، موزعة بين أبراج عسكرية، وبوابات حديدية، وقواطع اسمنتية، ونقاط تفتيش، وبوابات إلكترونية وأسلاك شائكة.
وقال منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية، إن الاحتلال فرض حظراً كاملاً للتجول على أهالي المناطق المغلقة في مدينة الخليل، في الأيام العشر الأولى بعد الحرب.
وأضاف أن حظر التجول استمر بعدها 45 يوما، مع السماح للفلسطينيين بالحركة والتنقل عبر حاجز واحد فقط خلال ساعتين في الصباح وأخريين في المساء، قبل أن يتحول حظر التجول من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحا في خمسة أيام من الأسبوع، فيما يفرض حظر كامل يومي الجمعة والسبت.
وأشار إلى أن حظر التجول رافقه العديد من الإجراءات الأمنية المشددة، إذا يسمح الاحتلال بتنقل أهالي المناطق المغلقة عبر حاجز واحد فقط، ويعرضهم بشكل يومي للتفتيش المهين الذي يستمر لساعات.
وذكر أبو شمسية أنه كان يحاول الوصول إلى منزله في منطقة تل الرميدة، وأمامه على الحاجز خمسة أشخاص فقط، استغرق تفتيشهم نحو ساعتين.
وبيّن أن قوات الاحتلال استولت على سطح منزله، وأقامت عليه نقطة عسكرية جديدة، لرصد حركة القلسطينيين ومراقبتهم.
وأفاد بأن أعداد الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، زادت بشكل ملحوظ بعد عدوان الاحتلال على غزة، في إطار تشديد التضييق على أهالي البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي.
ولفت إلى أن الاحتلال نصب ثلاثة حواجز على مسافة 40 مترا فقط في شارع منزله، باستثناء النقطة العسكرية الجديدة على سطح المنزل.
وقال "الأوضاع صعبة للغاية، وأهالي المنطقة في حبس كبير، لا يسمح لأي فلسطيني في المنطقة بالصعود إلى سطح منزله أو الوقوف على النافذة، أو حتى فتح باب المنزل خلال فترة الحظر".
وأضاف أن نظرة من الشرفة قد يتبعها استهداف بالرصاص، أو مداهمة للمنزل وتدمير محتوياته أو سرقتها.
مستوطنون بزي عسكري
وقال الناشط عارف جابر إن المستوطنين الذين اعتادوا التنكيل بأهالي المنطقة، أصبحوا يتجولون بزي الجيش ويتواجدون على الحواجز العسكرية لمواصلة تضييقاتهم بتغطية من جيش الاحتلال.
وأضاف أن مجموعة من المستوطنين المعروفين لدى أهالي المنطقة، يتنقلون بين المنازل وهم يرتدون الزي العسكري، بحثا عن أي فلسطيني للتنكيل به.
وأشار إلى أن النشطاء وثّقوا العديد من حالات الاعتداء على نساء وأطفال، اضطروا للخروج من منازلهم لقضاء حاجات ملحة، بإطلاق النار، والضرب المبرح والاحتجاز لساعات.
وقال جابر إن العديد من النساء الحوامل تعرضن للإجهاض، بسبب تضييقات الاحتلال على الحواجز وحرمانهن من الوصول إلى المراكز الصحية.
وأشار إلى أن الأهالي يعيشون في حالة رعب وترقب مستمر، خشية اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة أن المستوطنين الذين يسكنون المنطقة هم الأكثر تطرفا وعداء.
وقسمت المدينة وفق بروتوكول الخليل عام 1997، إلى قسمين: H1 وتشكل 80 % من المدينة خاضعة للسيطرة الفلسطينية، و H2 الخاضعة لسيطرة الاحتلال.
ومنذ الثامن من تشرين الأول الماضي، فرض الاحتلال إغلاقاً شاملاً على كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة، ومداخل معظم القرى والبلدات الفلسطينية، وما زالت غالبية الإغلاقات قائمة حتى اليوم.-(وكالات)

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