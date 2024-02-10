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بعد 12 يوما على صرختها.. العثور على جثة الطفلة هند

2/10/2024 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة -قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إن عائلة "حمادة" بمدينة غزة عثرت على الطفلة "هند" (6 سنوات) شهيدة داخل المركبة التي فقدت فيها منذ 12 يوما، برفقة 6 من جثث لأفراد عائلتها بينهم الطفلة "ليان".
وأضافت متحدثة الجمعية نبال فرسخ: "أبلغتنا مصادر من العائلة أنهم عثروا على الطفلة هند مستشهدة داخل المركبة، وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها بينهم الطفلة ليان، فيما كانت بعض الجثث متحللة".
وفي بيان، أعلنت الجمعية العثور على مركبة الإسعاف التابعة لها، "والتي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما، مقصوفة في منطقة تل الهوا (غرب) وبداخلها الطاقم مستشهدا".
وتابعت: "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما".
وأوضحت أن الجيش الصهيوني "تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند".
واتهمت الجمعية الاحتلال بـ"تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم حصوله على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند".
وفي 29 كانون الثاني الماضي، خرج طاقم إسعاف الهلال الأحمر، لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما قرب محطة فارس للوقود غرب مدينة غزة"، وفق بيان صدر عن الجمعية آنذاك.
وبعدها بيوم، أعلنت الجمعية، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".
وخلال الأسبوعين الماضيين، أعاد الجيش الصهيوني توغله الملحوظ في عدة مناطق من محافظة غزة، حيث تزامن ذلك مع تنفيذ عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي مكثف، وطلب إخلاء عدة أحياء سكنية.
ومنذ 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(وكالات)

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