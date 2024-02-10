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تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.. والاحتلال يهدد باجتياح رفح بريا

2/10/2024 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على وقع تحذيرات عربية ودولية من كارثة إنسانية وشيكة في رفح بجنوب قطاع غزة؛ يواصل الاحتلال التهديد باجتياح المنطقة برياً وتنفيذ عملية عسكرية واسعة في المكان الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بدون الالتفاف للانتقادات الداخلية والخارجية، وذلك غداة رفضه لرد المقاومة الفلسطينية على اتفاق "إطار باريس"، في محاولة منه للضغط عليها وتحسين شروط التفاوض.
ورغم التحذيرات الأممية بشأن الهجوم البري ضد المدينة التي تشكل ملاذا أخيرا للنازحين من أهوال العدوان؛ فقد أوعز رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، لجيش الاحتلال، بتجهيز خطة لإخلاء المدنيين من رفح لبدء عملية فيها، وهو ما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه يشكل تهديداً حقيقياً، ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة الاحتلال المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وصادق جيش الاحتلال على الخطة المعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة رفح، وذلك بعد إخلاء واسع النطاق للسكان من رفح ومحيطها، لتجنب الضغوط الخارجية، بينما تدرس الأجهزة الأمنية الصهيونية التي صاغت خطة إخلاء السكان من رفح؛ خيارين: إجلاء السكان إلى خان يونس شمال رفح، أو السماح بعودة عشرات الآلاف من سكان غزة إلى مجمعات مخصصة لهم شمالي القطاع.
وحذر الفلسطينيون من مخطط الاحتلال للتهجير الجماعي للفلسطينيين من القطاع، خاصة وأن مدينة رفح تشهد نزوح أغلب سكان القطاع إليها، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، أنها تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية، داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
بدوره، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح، التي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعاً، لجأؤا إليها من مختلف مناطق القطاع، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر.
وحذر اشتية، في تصريح خاص، من تهجير قسري ووقوع مجازر مروعة يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة.
وحمل اشتية حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر وحمامات دم، داعياً محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار، يتم رفعه لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض.
في حين يرتكب الاحتلال المزيد من المجازر الوحشية بقصف جوي كثيف ضد رفح، من أجل دفع الفلسطينيين لمغادرة أماكنهم، بالتزامن مع استهداف مختلف أنحاء جنوب القطاع، أسوة بتدمير مدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار المكثف داخل مجمع ناصر الطبي، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع.
وأعرب عن الخشية على حياة 300 كادر صحي و 450 جريحاً ومريضاً و 10 آلاف نازح داخل "مجمع "ناصر الطبي"، مطالباً المؤسسات الأممية بالتواجد داخل المشفى لحمايته وحماية كل المتواجدين فيه.
وارتكب الاحتلال 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و 142 مصاباً، خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 27947 شهيداً و 67495 جريحاً ومئات الآلاف من المفقودين.
واستشهد 22 فلسطينياً معظمهم من الأطفال في ثلاث غارات على رفح، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية كاملة ما ادى لاستشهاد ستة أطفال وإصابة أعداد أخرى، بينما يستمر القصف العنيف على مدينة خان يونس التي يحاصر فيها جيش الاحتلال مشفى ناصر ومشفى الأمل، بالتزامن مع تدمير عدد من المباني غرب مدينة غزة ضمن العملية البرية المستمرة منذ نحو عشرة أيام.

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