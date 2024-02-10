عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب

عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب
التاريخ
2/10/2024 2:23:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام، السبت، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت 4 أشخاص.-(وكالات)
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