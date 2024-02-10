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عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب

2/10/2024 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام، السبت، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت 4 أشخاص.-(وكالات)

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