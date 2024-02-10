لواء الطفوف (اللواء 13 في الحشد الشعبي).. لمحة عامة

MENAFN - Alghad Newspaper) مايكل نايتس – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى)* 2024/2/3

"لواء الطفوف" هو لواء تابع لـ"قوات الحشد الشعبي" العراقية المموّلة من قبل الدولة، وهو عضو أساسي في مجموعة ميليشيات "كتائب حزب الله" التي تسهل الهجمات المناهضة للولايات المتحدة في محافظة الأنبار وشرق سورية والأردن.

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الاسم: "لواء الطفوف"

نوع الحركة: فصيل من المستوى الثاني. دعم لوجستي وإداري للعمليات العسكرية الحركية ضد القوات الأميركية (في العراق وسورية والأردن).

التاريخ والأهداف:

. قام بتشكيل "اللواء 13" في "قوات الحشد الشعبي" (لواء الطفوف) قادة منشقون من "اللواء 11" في "قوات الحشد الشعبي" الموالي للسيستاني (لواء علي الأكبر) في العام 2014. وتم تشكيل اللواء الجديد بقيادة قاسم مصلح، رئيس الأمن السابق لـ"مقامات كربلاء". واحتفظ "لواء الطفوف" ببعض الدعم واستمد بعض الشرعية من ارتباطه بالمقامات والسيستاني، لكنه سرعان ما فقد هويته كوحدة فعلية من "وحدات العتبات" التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي"، وبدلاً من ذلك خضع بشكل متزايد للنفوذ الإداري والسيطرة العملياتية لمؤسس "كتائب حزب الله"، أبو مهدي المهندس، الذي كان مصنَّفاً على قائمة الإرهاب الأميركية قبل مقتله، والذي كان قائد عمليات "قوات الحشد الشعبي" في ذلك الوقت.

. اشتهر "لواء الطفوف" (وقائده قاسم مصلح) بإنقاذ المركبات المدرعة من مكبات الدبابات القديمة وإعادتها إلى الخدمة مع تعديلات جديدة ومبتكرة. وقاتل اللواء في معارك في بيجي جنوب نينوى، وعلى الحدود بين نينوى وسورية خلال عملية غرب نينوى التي نفذتها "قوات الحشد الشعبي" والتي تزامنت مع تحرير مدينة الموصل.

. تم إرسال "لواء الطفوف" للمشاركة في طرد تنظيم "داعش" من الأنبار في القائم وعلى طول الحدود السورية العراقية المؤدية إلى عكاشات ووصولا إلى الحدود العراقية السورية الأردنية. واستقر على الحدود وأقام حاميات (منذ العام 2017) على الخط الحدودي من منطقة المثلث الحدودي إلى عكاشات والقائم، بما في ذلك قاعدة "إيتش-3" الجوية (التي أعيدت تسميتها لتصبح "قاعدة المرصنات"). وقام "لواء الطفوف" بحراسة المعبر الحدودي الجديد في عكاشات الذي تم تطويره لتجاوز حامية "التنف" الأميركية في سورية، التي كانت تغلق الطريق السريع بين العراق ودمشق.

. احتفظ قاسم مصلح أيضاً بدور أمني في كربلاء بالتوازي مع حملات "لواء الطفوف" العسكرية، حيث كان يدير خلايا التهريب والاغتيالات. وتراجعت شعبيته بصورة متزايدة لدى شبكة رجال الدين التابعة للسيستاني، وتم تشجيعه على قضاء المزيد من الوقت في الأنبار، وكُلّف بعد ذلك بمسؤوليات إضافية في الأنبار من قبل أبو مهدي المهندس الذي كان مصنَّفاً على قائمة الإرهاب الأميركية. وتم تعيين مصلح رئيساً لـ"قيادة عمليات غرب الأنبار" التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي" ومقرها القائم وقطاعها الفرعي في الرطبة. وتعرَّض "لواء الطفوف" لانتقادات من قبل قبائل القائم بسبب مزاعم قديمة عن قيام الميليشيات لمصادرة الأراضي والاستخدام غير المصرّح به للأراضي والمساكن، وفي مناسبات متعددة طلبت القبائل المحلية من اللواء مغادرة المنطقة في الفترة 2017-2020.

. قام قاسم مصلح و"لواء الطفوف" بتسريع دورهما في تمكين شحنات الأسلحة الإيرانية عبر الحدود إلى سورية ولبنان. وحصل قاسم مصلح على بطاقة هوية من الحكومة السورية عن طريق "الحرس الثوري الإيراني" لتمكين الحركة السلسة عبر الحدود، ومُنِح دوراً خاصاً في تسهيل بناء معسكر "الإمام علي" التابع "للحرس الثوري الإيراني" بالقرب من معبر القائم الحدودي في منطقة البوكمال السورية.

. في أيار (مايو) 2019، ظهر مقطع فيديو يدّعي إنشاء ما يسمى بـ"جبهة الثوار الأحرار"، التي ضمت عدة أفراد بوجوه غير واضحة وهم واقفون أمام أعلام "قوات الحشد الشعبي" وفصائل متعددة من "الحشد": وعلى وجه التحديد، "لواء الطفوف" و"عصائب أهل الحق" و"سرايا عاشوراء" و"سرايا طليعة الخراساني" و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب جند الإمام" ومنظمة "بدر" و"كتائب حزب الله" و"كتائب الإمام علي" و"سرايا السلام". وأعلن المتحدث في الفيديو عن توحيد الفصائل لمواجهة الوجود الأميركي، ودعا العراقيين إلى الانضمام للجبهة.

. في 22 أيلول (سبتمبر) 2019، شنت جهة مجهولة (ربما إسرائيل) غارة جوية على موقع "لواء الطفوف" بالقرب من عكاشات. ومن المحتمل أن الهجوم كان مرتبطاً باستخدام الموقع كنقطة لنقل الأسلحة التقليدية الإيرانية المتقدمة التي تدخل سورية عبر العراق.

. في الفترة 2019-2021، كلّفت "كتائب حزب الله" قاسم مصلح بمهمة مواجهة نشطاء المجتمع المدني في كربلاء، (وبسبب نجاحه هناك) تم تكليفه بالمهمة نفسها في مدن آخرى جنوب العراق. وكان شقيقاه، علي وحسن، مساعدين رئيسيين في حملة الاغتيالات. وكما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في أيار (مايو) 2021، نقلاً عن أحد الناشطين المحليين، فإن "لواء الطفوف هو من يقتل الناشطين، ومن بينهم إيهاب الوزني، المنسق الرئيسي للاحتجاجات في كربلاء، وقبل ذلك، الروائي علاء مشذوب والناشط فاهم الطائي".

. في أيار (مايو) 2021، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على قاسم مصلح بتهمة اغتيال زعيم الاحتجاجات إيهاب الوزني في كربلاء في 9 أيار (مايو) 2021، في أعقاب ضغوط شعبية على الحكومة اتخذت شكل حملة الهاشتاغ "من قتلني"؟ وقيام المتظاهرين بهجمات على القنصلية الإيرانية في كربلاء. وأدى الضغط الذي مارسته "كتائب حزب الله" على القضاة العراقيين إلى إطلاق سراح مصلح فيما بعد وإعادته إلى قيادته في القائم.

. في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2021، نسق مصلح مع "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" من أجل تسهيل قيام "كتائب سيد الشهداء" بتوجيه عدد ضربات بالصواريخ للقوات الأميركية في قاعدة "عين الأسد" الجوية (في 7 تموز (يوليو) 2021).

. في الفترة 2023-2024، عمل قاسم مصلح وقواته من "لواء الطفوف" على تسهيل هجمات متعددة على القواعد الأميركية في العراق (الأسد)، وسورية (التنف)، والأردن (الركبان) من قبل "كتائب حزب الله" و"أنصار الله الأوفياء" ("اللواء التاسع عشر" من "قوات الحشد الشعبي")، وتم إدراج كليهما (في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023) من قبل الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" أبو حسين ضمن قائمة مختارة من "الإخوة المجاهدين الذين شاركوا في عمليات الجهاد العسكري".

. في 2 شباط (فبراير) 2024، ضرب الجيش الأميركي مواقع "لواء الطفوف" في عكاشات على خلفية تسهيله الأنشطة المذكورة أعلاه.

تسلسل القيادة:

. "إيران". هناك أدلة واضحة ومقنعة على أن "لواء الطفوف" وقائده قاسم مصلح يَتْبَعان "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإيراني" ويتلقّيان تمويلاً جزئياً منه. وتشير أكثرية الأدلة إلى أن إيران تشرك الجماعة في تطوير مواقع "الحرس الثوري" داخل سورية، وأبرزها قاعدة "الإمام علي" في البوكمال. وتخضع وحدات "لواء الطفوف" في سورية للسيطرة العملياتية والإدارية المباشرة لـ"فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإيراني".

. "ممول جزئياً من قبل الدولة العراقية". يخضع "لواء الطفوف" لإدارة "اللواء 13" التابع لـ"قوات الحشد الشعبي" الممول من الدولة. وتمتد سلسلة القيادة اسميا عبر "هيئة الحشد الشعبي" التابعة لـ"مكتب رئيس الوزراء" وصولاً إلى رئيس الوزراء. ومن الناحية العملية، كثيرا ما تخالف وحدات "لواء الطفوف" التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي" التسلسل القيادي للحكومة العراقية -على سبيل المثال من خلال تنفيذ سياسة خارجية مستقلة وعمليات انتشار غير مصرح بها داخل سورية- في حين تبقى أجهزة تابعة للدولة العراقية وفقاً للقانون.

. ""قيادة عمليات الجزيرة" التابعة لـ"كتائب حزب الله"". تشير أغلب الأدلة إلى أن "لواء الطفوف" وقائده قاسم مصلح تابعان لـ"قيادة عمليات الجزيرة" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، والتي تتداخل بالكامل مع منطقة مسؤولية "قيادة عمليات غرب الأنبار" التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي"، وقد اعترف بها "لواء الطفوف" وقاسم مصلح على أنها المقر الرئيسي المباشر لـ"قيادة عمليات غرب الأنبار" التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي". ويقوم "لواء الطفوف" وقاسم مصلح بتسهيل الأعمال والهجمات التي تقوم بها قوات "كتائب حزب الله" التابعة لـ"قيادة عمليات الجزيرة" ضد القوات الأميركية.

علاقات التبعية:

. "قوات محور المقاومة في سورية". منذ تموز (يوليو) 2019، يقوم "لواء الطفوف" بأعمال مدنية في منطقة البوكمال في سورية لإعادة تشغيل شبكات المياه بالتنسيق مع الجيش السوري والقوات الإيرانية في سورية. ويَعْبر قاسم مصلح بشكل متكرر إلى منطقة البوكمال شرقي سورية باستخدامه بطاقات هوية سورية.

. "ميليشيات أخرى مرتبطة بـ"فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإيراني"". يتمتع "لواء الطفوف" بسجل واضح ومقنع من التعاون داخل محافظة الأنبار وداخل سورية مع "حركة الأبدال" ("اللواء 39" من "قوات الحشد الشعبي")، و"سرايا الجهاد" ("اللواء 17" من "قوات الحشد الشعبي")، و"لواء المنتظر" ("اللواء 7") الأقل قدرة، و"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19)، و"سرايا أنصار العقيدة" (اللواء 28)، و"كتائب أنصار الحجة" (اللواء 29)، و"قوات الشهيد الصدر الأول" (اللواء 25)، و"قوات الشهيد الصدر" (اللواء 35)، و"كتائب التيار الرسالي" (اللواء 31). كما قام مركز تدريب "لواء الطفوف" في كربلاء بتخريج مقاتلي "سرايا الخراساني".

العناصر التابعة:

. يدير "لواء الطفوف"، بالإضافة إلى أفواجه الرئيسية، كتيبة من رجال الميليشيات السنية المحلية المساعدة من الأنبار تُدعى "فوج دير القائم". وفي القائم، يستخدم السنة المحليون خدمات الحماية التابعة لـ"لواء الطفوف" ويتحالفون معها من أجل الحد من سوء المعاملة من قبل ميليشيات "الحشد الشعبي" الأخرى التي تتنقل عبر المنطقة وتستخدمها.



*د. مايكل نايتس: هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي، وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد للعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل الحشد الشعبي في العراق".