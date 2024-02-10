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في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

2/10/2024 2:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏ديس فريدمان‏ - (ديسكلاسيفايد يو. كيه) 1/2/2024
‏عبر وسائل الإعلام الأنجلو-أميركية الرئيسية، ينظر إلى قتل الفلسطينيين على أنه أمر طبيعي. حياة الإسرائيليين فقط هي التي تهم.
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في 22 كانون الثاني (يناير)، ‏قُتل 24 جنديا إسرائيليا في حادثين منفصلين في غزة. وكان رد فعل وسائل الإعلام الرئيسية في جميع أنحاء العالم موحدا وفي انسجام تام: كان هذا هو ‏‏"اليوم الأكثر دموية"‏‏ لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏تم استخدام هذه العبارة بالضبط في عناوين أخبار يوم 23 كانون الثاني (يناير)، التي نقلتها وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة "رويترز" و"وكالة فرانس برس"؛ ومؤسسات البث والتلفزة الرئيسية، بما في ذلك (بي. بي. سي)، و(سي. بي. إس)، و(إن. بي. سي)، و(سي. إن. إن)، و(إيه. بي. سي)، و(آي. تي. في. نيوز).
كما تم استخدام نفس العبارة بالضبط أيضا في عناوين أخبار الصحف والمجلات والمواقع البارزة، بما فيها "‏‏نيويورك تايمز"‏‏، و"‏‏واشنطن بوست‏"‏، و"‏‏وول ستريت جورنال‏‏"، ‏‏و"مجلة تايم"‏‏، ‏‏و"ديلي تلغراف"‏‏، ‏‏و"ذا صن"،‏‏‏ ‏‏و"جيروزاليم بوست"‏،‏‏ و"‏‏الغارديان"،‏‏ ‏‏و"إيفنينغ ستاندرد"‏‏ ‏‏في لندن، ‏‏و"فاينانشيال تايمز"،‏‏ ‏‏و"الإندبندنت"، ‏‏و"ياهو نيوز".‏‏ ‏
‏وفي اليوم نفسه، قتلت القوات الإسرائيلية نحو‏‏ 200 فلسطيني‏‏ في غزة، من بينهم‏‏ 65 شخصا‏‏ على الأقل في مدينة خان يونس وحدها. ‏ولكن، لم تشغَل هذه الوفيات أي عناوين رئيسية في المنافذ المذكورة أعلاه. وحيثما تم الإبلاغ عنها تم إدراجها كجزء من الجولة الإخبارية اليومية المنتظمة ضمن جملة الأحداث الجارية في حملة الإبادة الجماعية التي تتكشف، والتي شهدت حتى كتابة هذه السطور مقتل أكثر من 26.000 فلسطيني في غزة.‏
‏كيف يمكن لوسائل الإعلام العالمية أن تتبنى وتستخدم نفس العبارة بالضبط عندما يتعلق الأمر بالضحايا الإسرائيليين بينما تتجاهل إلى حد كبير هويات العدد الأكبر بكثير من الفلسطينيين الذين قتلوا؟ ‏
‏لماذا يوصف يوم 22 كانون الثاني (يناير) بأنه "دموي" لمجموعة من الناس، وإنما ليس لمجموعة أخرى؟‏
قيمة غير متساوية‏
قد يتوقع المرء أن المحررين أخذوا عبارة "اليوم الأكثر دموية" من البيانات الصحفية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أو الجيش. ‏ومع ذلك، لم يستخدم المتحدث باسم "جيش الدفاع الإسرائيلي"، دانيال هاغاري، هذه العبارة في‏‏ بيانه‏‏، ولم يفعل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي‏‏ وصف ذلك اليوم،‏‏ ببساطة،‏ بأنه "يوم صعب".‏
وحتى ‏‏رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وصفه بأنه "واحد من أصعب الأيام"، بينما تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ‏‏ عن "صباح صعب بشكل لا يطاق". ‏‏واستخدم نفس اللغة التي استخدمها كل من رئيس الكنيست أمير أوهانا والوزير بيني غانتس، اللذين أشارا إلى "صباح مؤلم".‏
‏بطبيعة الحال، من الممكن أن تكون العبارة قد استخدمت في إحاطات خاصة وغير رسمية قدمت للصحافة صباح يوم 23 كانون الثاني (يناير). ومع ذلك، من المتصور أيضا بنفس المقدار أن يكون هذا مجازا جاء "بشكل طبيعي" من فكرة عميقة الجذور في وسائل الإعلام الغربية، هي أن حياة الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين ليست متساوية في القيمة. ‏
وهكذا، فإن قياس "الإماتة"، و"الدموية" ليوم معين يجب أن ينطبق فقط على الإسرائيليين (حيث كل حياة مهمة)، وإنما ليس على الفلسطينيين (الذين يبدو أن حياتهم الفردية ذات أهمية أقل).‏
‏"اليوم الأكثر دموية"‏
‏في ‏‏الواقع، يكشف البحث في قاعدة بيانات "نكسيس" Nexis للأخبار الوطنية والمحلية في المملكة المتحدة (بما في ذلك نشرات بث هيئة الإذاعة البريطانية)، أنه كان هناك 856 استخدامًا لعبارة "اليوم الأكثر دموية" منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى 25 كانون الثاني (يناير) 2023، ‏‏والتي لم يشر أي منها مباشرة إلى مقتل فلسطينيين في غزة‏‏.
وكان الاستثناء الوحيد لذلك هو بعض نشرات (بي. بي. سي) في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، التي قالت: "الفلسطينيون ‏‏يبلغون عن‏‏ أكثر الأيام دموية في غزة". ‏وبخلاف ذلك، لم تكن هناك إشارة واحدة خلال كل هذه الفترة عبر طيف وسائل الإعلام البريطانية إلى "اليوم الأكثر دموية، للفلسطينيين" أو "لشعب غزة".‏
أما الإشارات الأخرى البالغ عددها نحو 850 إشارة، فتتعلق مباشرة بالإصابات الإسرائيلية فقط. وقد ركز نحو 28 في المائة منها على مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في 22 كانون الثاني (يناير). ‏
‏كما أشارت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الغربية إلى أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، التي وُصِفت إما بأنها "اليوم الأكثر دموية لليهود" أو "اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي"، والتي تمثل حوالي 25 في المائة من جميع الإحالات.‏
‏وركزت العديد من هذه القصص الإخبارية على كلمات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف، في خطاب حظي بتغطية إعلامية كبيرة أمام القادة اليهود في البيت الأبيض، هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بأنه "أكثر الأيام دموية لليهود منذ الهولوكوست".‏ وتشكل كلمات بايدن وحدها 20 في المائة من جميع الإشارات إلى مجاز "اليوم الأكثر دموية".‏
‏ربما كانت كلمات بايدن حاضرة في أذهان محرري وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وهم يستمعون إلى المتحدِّثين الإسرائيليين صباح يوم 23 كانون الثاني (يناير)، وأن مقتل 24 جنديًا إسرائيليًا يستحق استخدام مثل هذه العبارة عند الحديث عن حياة الإسرائيليين.‏
‏تأطير الحرب‏
‏ولكن، لماذا ‏‏لم‏‏ تستخدم ‏‏هذه العبارة ‏‏عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين؟ وفي الواقع، لماذا لا يوجد سوى القليل من الاهتمام بالأيام التي تقتل فيها أعداد كبيرة بشكل خاص من سكان غزة؟‏
‏بالضبط لأنه لم يتم تأطير الحرب بشكل خاص بطريقة تعترف بالقيمة المتساوية لجميع المتضررين –بعبارة أخرى، وضع تستحق فيه كل حالة من الإصابات الفلسطينية الكبيرة عنوانا رئيسيا– فمن الصعب التأكد بشأن أي من الأيام هي التي كانت الأكثر دموية بالنسبة لسكان غزة.‏
ومع ذلك، من الواضح أن الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار المؤقت مباشرة في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) شهدت غارات جوية إسرائيلية مكثفة بشكل خاص. ووفقا‏‏ ‏‏لقناة "الجزيرة‏"‏، قتل ما لا يقل عن 700 فلسطيني في يوم 2 كانون الأول (ديسمبر) وحده.‏
‏ومع ذلك، لم يكن هناك أي ذكر في وسائل الإعلام البريطانية يفيد بأن هذا كان "اليوم الأكثر دموية" بالنسبة للفلسطينيين. بدلا من ذلك،‏‏ نشرت صحيفة ‏"‏الغارديان"‏‏ عنوانا رئيسيا هو: "إسرائيل تقول أن قواتها البرية تعمل في جميع أنحاء غزة"، بينما ‏‏ كتبت ‏‏صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية‏‏: "مخاوف على الرهائن حيث يقول سكان غزة أن القصف كان أسوأ من أي وقت مضى".
وكتبت لصحيفة "ذا ميل أونلاين": "تقول إسرائيل أنها توسع عملياتها البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف المنطقة بعد أن خرق الإرهابيون الهدنة الهشة". ‏
‏وبثت نشرات الأخبار التلفزيونية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) في 3 كانون الأول (ديسمبر) لقطات مؤلمة للضحايا الفلسطينيين، لكنها تضمنت أيضًا اقتباسًا لمستشار لنتنياهو يقول فيه أن "إسرائيل تبذل 'أقصى جهد' لتجنب قتل المدنيين"، من دون أن تحمل التغطية دحضًا فوريًا لهذا الادعاء الفظيع.‏
بعبارات أخرى، على الرغم من حقيقة أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في 2 كانون الأول (ديسمبر) كان يساوي 30 ضعفا مقارنة بمقتل 24 جنديا إسرائيليا في 22 كانون الثاني (يناير)، لم يكن هناك اعتراف بـ"الأكثر دموية" كصفة لذلك اليوم. ‏
‏بدلاً من ذلك، كان التأطير يدور حول الخطط الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي بدلاً من المذابح الجماعية التي يمارسها ضد الفلسطينيين.‏
‏ "قصف مكثّف"
في 26 كانون الأول (أكتوبر) قتل 241 شخصًا آخرين في غزة بقنابل إسرائيلية. وردت "الصحيفة البريطانية الموثوقة"، صحيفة "‏‏التايمز"‏‏،‏‏ بالعنوان التالي‏‏: "‏‏حرب إسرائيل في غزة: الفلسطينيون يتعرضون لـ"القصف الأكثر وحشية""، وبعنوان فرعي: "إسرائيل توجه الضربة الأكثر كثافة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)". ‏
‏يمكن أن يُغفر لك التفكير في أنه لم يكن هناك شيء دموي في هذه الحادثة لأن الفلسطينيين، بعد كل شيء، كانوا يتعرضون "لضربات" فقط، باعتبار ذلك مختلفا عن القتل الوحشي والدموي.‏
‏لكن ذلك كان بالكاد يوما استثنائيا بالنظر إلى أن منظمة "أوكسفام" ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن الجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شخصا في المتوسط يوميا، وهو رقم قالت أنه يتجاوز عدد القتلى اليومي في أي صراع كبير آخر من صراعات السنوات الأخيرة.‏
‏من الواضح أن هناك سياسة وحشية تُطبق عندما يتعلق الأمر بإحصاء القتلى. وقد ‏‏نشرت ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً‏‏ في 22 كانون الثاني (يناير) بعنوان "انخفاض الوفيات في غزة"، بحجة أن متوسط الوفيات الفلسطينية اليومية خلال فترة 30 يومًا انخفض الآن إلى أقل من 150 قتيلًا. ‏
و‏بالنسبة لصحيفة "‏‏نيويورك تايمز"‏‏، فإن "من المعقول أن تكون نسبة الوفيات قد أصبحت أقل بين المدنيين الآن بعد أن أصبحت الهجمات الإسرائيلية أكثر استهدافًا وانخفض (معدل) العدد اليومي للقتلى".
‏ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على أن هناك القليل من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي يعارض بأي شكل من الأشكال‏‏ قتل المدنيين‏‏، لكنّ فكرة أن الخسائر في الأرواح آخذة في "‏‏الانخفاض‏"‏ في وقت يمكن أن نشهد فيه قريبًا ما مجموعه 30.000 من الوفيات الفلسطينية هي أمر صادم للغاية. ‏ولا يكاد أي تباطؤ في معدل القتل يشكل عزاء للملايين الذين ما يزالون يعيشون في خوف من غارات الجيش الإسرائيلي وصواريخه.‏
‏إجماع وسائل الإعلام‏
‏إن الإجماع الإعلامي على أن الإسرائيليين وحدهم هم ضحايا "الأيام الأكثر دموية" في المنطقة، وليس الفلسطينيين، على الرغم من أن الفلسطينيين يمثلون 95 في المائة من الوفيات منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، هو أحد الأمثلة العديدة على التغطية الإعلامية غير المتكافئة والمشوهة للغاية لهذه الحرب.‏
‏وحتى الوقت الذي قدمت فيه حكومة جنوب أفريقيا دعواها الناجحة جزئيًا‏‏ إلى محكمة العدل الدولية، لم تكن المنظمات الإخبارية الغربية راغبة حتى في التحقيق في‏‏ لغة الإبادة الجماعية‏‏ التي يستخدمها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون.
‏كما تستخدم وسائل الإعلام الغربية، بشكل روتيني،‏‏ لغة غير إنسانية وتمييزية‏‏ حيث الإسرائيليون "يُذبحون"، بينما الفلسطينيون "يموتون"، ببساطة. ويُظهر هذا التمييز الدور الفظيع الذي تلعبه وسائل الإعلام الرئيسية الغربية في تمهيد الطريق للتطهير العرقي الذي نشهده في غزة حاليًا.‏
السبب الحقيقي في أنك لا ترى أو تسمع وسائل الإعلام وهي تتحدث عن "يوم دموي" للفلسطينيين هو أن كل يوم يكون دمويا ومميتا عندما تعيش في غزة.‏

‏*ديس فريدمان Des Freedman: أستاذ الإعلام والاتصالات في جامعة غولدسميث في لندن وعضو مؤسس في "تحالف إصلاح وسائل الإعلام".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: For Western Media, Only Israeli Lives Matter

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