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التهجير القسري.. قاطرة المشروع الصهيوني

2/10/2024 2:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران خرج نتنياهو في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء 7/2/ ليقول بكل تبجح ((حققنا انتصارات كثيرة في غزة، ولن نوقف الحرب حتى نقضي على حماس، لأن انتصار حماس يمثل كارثة لإسرائيل، وانتصار إسرائيل هو الطريق لعلاقات إسرائيلية جيدة مع مصر والدول العربية)). وكالعادة، لم يبد نتنياهو أي اكتراث لفظاعة المجازر التي ذهب ضحيتها أكثر من 28 ألف شهيد و70 ألف جريح، ولا لقسوة القصف وتدمير 86 % من المرافق الصحية في القطاع، وبالتالي انتشار الأمراض بسبب منع إسرائيل للماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى عن 2.3 مليون مواطن فلسطيني. ويصر نتنياهو وبكل عنجهية خبيثة على موقفه بأن الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل هو إخراج حماس من غزة وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح وإدارتها بإشراف إسرائيلي مباشر وتحرير الأسرى الإسرائيليين. وعلى أرض الواقع فقد تم تدمير البنية التحتية والفوقية للقطاع وتم نزوح اكثر من 1.6 مليون نسمة من شمال القطاع ووسطه الى الجنوب. ومع هذا، قال نتنياهو بأنه سيوجه القوات الإسرائيلية لتكثيف عملياتها في خان يونس والتوجه بالعمليات نحو رفح باعتبارهما المركز الرئيس لحركة حماس. وهذا ما تم في اليوم التالي بهدف الضغط على الغزيين باتجاه مصر ومن ثم السيطرة على محور فيلادلفيا بين مصر وغزة. وهذا يعني أن عمليات التدمير ستشمل الوسط والجنوب بعد أن تم تدمير الشمال. أين سيذهب المواطنون في القطاع بعد كل هذا القتل والتشريد والتدمير والإصرار عليه، رغم قرار محكمة العدل الدولية بضرورة حماية المدنيين؟
الواضح أن الهدف الرئيسي غير المعلن للكيان الصهيوني العنصري ليس حماس بالدرجة الأولى، بقدر ما هو تهجير وإخراج الفلسطينيين من بلادهم. ويأمل نتنياهو واليمين المتطرف أن يكون نجاح التهجير في غزة نموذجاً للاستفادة منه في تهجير مماثل في الضفة الغربية، وإذاك يتحقق الهدف الصهيوني في إقامة دولة يهودية في فلسطين. إن ما تشهده غزة اليوم، وعلى مدى الـ 130 يوما الماضية من مجازر وإبادة جماعية وتدمير، يمثل شريطا سريعا لتاريخ إسرائيل منذ عام 1948. والخطة الإسرائيلية هنا تتمثل في السيطرة العسكرية على الحدود المصرية الغزية لتقوم إسرائيل بعد أيام بفتح ثغرات من رفح الفلسطينية إلى الأراضي المصرية واتهام المقاومة بذلك ومن ثم الضغط على السكان ليتدفقوا إلى الأراضي المصرية عبر تلك الثغرات.
باستثناء الأردن، فإن البلاد العربية لازالت تقف متفرجة وعند حدود الشجب والاستنكار، وتنتظر أن يصل الطرفان إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار وكفى الله المؤمنين.. ولكن المقاومة بل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية راحت تتحدث اليوم عن دولة فلسطينية كطريق وحيد لاستقرار المنطقة وسلامة إسرائيل ايضاً. ولكن أحداً لا يتحدث عن برنامج زمني للتنفيذ. إن الضغط الأميركي على إسرائيل لا زال ضغطاً رقيقا إعلاميا خجولا وليس جادا، وبطبيعة الحال تخفف من جديته المساعدات الأميركية التي لا زالت تنهمر على إسرائيل في كل مجال، ابتداء من الجنود المرتزقة وانتهاء بأحدث المعدات والمستشارين، مرورا بتعطيل أميركي لجميع القرارات والمؤسسات الدولية التي توجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وانتهاء، وبموجب وثيقة رسمية أميركية، بتخصيص جزء من مساعدات أميركا لإسرائيل ((لمساعدة)) الفلسطينيين الراغبين في الهجرة.
وهنا يجب أن يؤخذ موضوع التهجير والذي لا تعترض عليه أميركا وحلفاؤها عمليا وفي الغرف المغلقة، وإن كانت ترفضه دبلوماسيا، يؤخذ بكل الجدية الممكنة والخطورة المتوقعة. بل هو بمثابة إعلان حرب كما أشار الملك عبدالله الثاني في بداية العدوان على غزة. ذلك أن الترجمة العملية لما تقوم به إسرائيل من دفع السكان في غزة للنزوح نحو الجنوب ثم الجنوب حتى رفح وانخراط الجيش الإسرائيلي للعمليات العسكرية حتى تنفجر رفح باتجاه مصر فيهرع الغزيون الى سيناء بحثا عن الأمان هو التهجير القسري المنشود.
من جانب آخر، فإن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من مصادرات للأراضي وتوسع جنوني في بناء المستعمرات وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وتهديم للمباني وحرق للأشجار والتضييق الاقتصادي والمالي على السكان، واعتداء المستعمرين المتواصل على القرى والمخيمات الفلسطينية، كل ذلك يهدف إلى تحويل حياة المواطنين الفلسطينيين الى جحيم ليبحثوا عن مكان خارج الضفة بحثا لأنفسهم عن العمل والأمان. وهذا في المشروع الاستعماري الإسرائيلي يهدف الى تحويل التهجير إلى أمر واقع، قد يأخذ صورة العمل الانساني، خاصة وان المجتمع الدولي لا زال صامتا إزاء ما يجري في غزة والضفة. ولكنه سيخرج عن صمته حين يصل الفلسطينيون إلى حدود الدول المجاورة وخاصة مصر والأردن، فيصبح فتح الحدود أمامهم إنقاذا لهم من الجحيم الذين هم فيه.
وهنا لا بد من التحرك الوطني والعربي وخاصة للدول المجاورة، الأردن ومصر وسورية ولبنان والعراق والسعودية، للعمل نحو إيقاف بل مسح هذا المشروع الإسرائيلي الاستعماري وفي الاتجاهات التالية:
أولاً: التواصل الحثيث والجاد مع دول العالم واحدة فواحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وحدود 1967 وعاصمتها القدس. ثانياً: الضغط المتواصل على الولايات المتحدة الأميركية للعمل على إيقاف الحرب في غزة وإيقاف خطوات التهجير والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ثالثاً: الذهاب الى المؤسسات الدولية والقانونية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإسلامي للضغط على الحكومات للتدخل لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية والإبادة الجماعية.
رابعاً: دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل الوسائل المادية والمعنوية الممكنة.
خامساً: تقديم العون والإغاثة للشعب الفلسطيني في غزة بشكل دائم ومنظم ومن خلال هيئة مساعدات عربية مؤقتة.
سادساً: البدء بالاستعداد لمتطلبات إعمار غزة من الناحية الهندسية واللوجستية والمالية وإنشاء صندوق لهذه الغاية.
وأخيراً فعلى الجميع أن يتذكر بأن إسرائيل قد قامت على ركائز أساسية أربع: الأولى الدعم الأميركي الأوروبي الأعمى والمطلق، الثانية القتل والمجازر الجماعية والتشريد والتهجير، الثالثة الدهاء والتضليل والخداع وطول النفس، الرابعة العمل على تشتيت وتحطيم كل تكتل عربي واستثمار كل نقطة ضعف لدى الفلسطينيين والعرب.
إن مشروع التهجير هو حرب على كل من فلسطين وأهلها وحرب على الدول المجاورة التي سيطرد إليها المهجرون، وستنزلق المنطقة إلى حالة خلخلة واضطراب وفوضى لعدة عقود قادمة. إن انتصار المقاومة، وتمسك الفلسطينيين بأرضهم، وإنهاء الانقسامات والتجديد السريع للإدارة الوطنية الفلسطينية، هو الطريق الوحيد لإفشال المشاريع الصهيونية الاستعمارية وفتح نافذة مضيئة نحو المستقبل.

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