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إلى أناس سحقهم الفقر

2/10/2024 2:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود
((الحاضر المريض ينفتح، إذا لم يعالج، على موت أكيد)) د. فيصل دراج.
ذات مرة وفي روايته ((قسمة الغرماء)) التي أدان فيها الروائي المصري المعروف يوسف القعيد أخطر منحدر آلت إليه بلاده مصر والذي يتجلى في الاحتقان الطائفي، استوقفني قوله في نسيجه الروائي ((... اكتشفت أن الشوارع (يعني شوارع القاهرة) مليئة بمن يكلمون أنفسهم)). أعادتني عبارته هذه الى زمن مضى حين وقعت عيناي وأنا واقف أمام إشارة ضوئية أنتظر لونها الأخضر لأعبر إلى الرصيف الآخر، على شاب في مقتبل العمر يهذي بكلمات يرددها بينه وبين نفسه. فجأة تبسم لي ومد يده مصافحاً وكأنه يعرفني حق المعرفة. اكتشفت فيما بعد أنه ذو شخصية مضطربة، لا ينقطع عن مخاطبة نفسه!
حين قرأت رواية القعيد تمثلت شوارع عواصم عربية كثيرة قد ابتليت بأناس جارت عليهم أوضاعهم الاجتماعية البائسة فسلبتهم وعي الحياة وأحالتهم إلى نماذج إنسانية تستحق الرثاء! شوارع هذه العواصم المكتظة بناسها تشكو اغتراباً من نوع آخر، فلا هي متوازنة تتصرف بوعي ولا هي في المرحلة الأخيرة من ((الاختلال))!
الذين باتوا يجوبون شوارع هذه العواصم يكلمون أنفسهم هم ضحايا ((الفقر)) و))الجوع)) لفظتهم مجتمعاتهم. لم تداو فقرهم وجوعهم منذ البداية، أحالتهم إلى ركام إنساني!
في الماضي القريب كانوا أسوياء، مثلي ومثلك، فجأة وجدوا أنفسهم غير قادرين على تلبية مطالب الحياة. وما أقسى وأمرّ أن تعجز عن تلبية هذه المطالب.! هاموا في الشوارع يكلمون أنفسهم. الناس الأصحاء يسخرون منهم! وكأنهم يشهدون مشهداً كوميدياً! الذين يكلمون أنفسهم غالباً ما يكونون ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية قست على إنسانيتهم. تركت هذه ((الإنسانية)) عارية، تواجه مصيراً بائساً بعد أن كانت في كامل عافيتها.
يوسف القعيد في روايته السابقة كشف عن ((عوار)) عواصمنا العربية والإسلامية. أظهر الوجه الآخر لمدنية زائفة يتحدث عنها إعلامنا ليل نهار متباهياً. عرّى القعيد واقعاً مريراً يتكاثر فيه من يكلمون أنفسهم. لا سلطة تسأله عن حالهم لتنقذ من تستطيع إنقاذه من بشر اظلمت في وجههم الحياة. لم يجدوا من يقاسمهم همومهم. وجدوا هواناً لم يحترم إنسانيتهم. صقيع الحياة لم يرحمهم فراحوا يتسكعون في الشوارع. بشراً وما هم ببشر! هم أشباح آدمية تتحرك تكلم نفسها وكأنها تحتج على واقع دميم صنعه غيرها! صنعه غياب قيم العدالة.
مأساة هؤلاء في عنق السُّلَط الحاكمة التي همشتهم. فلا هي بحثت في أحوالهم لتنقذهم قبل فوات الأوان، ولا هي وفرت لهم شروطاً اجتماعية تنأى بهم عن حافة الهاوية. تركتهم أشباه آدميين!
أتساءل أحياناً: لماذا يقبل شباب كالورد على المخدرات؟ لماذا يسيئون عامدين إلى إنسانيتهم فتغمرهم نشوة كاذبة تفقدهم قيمهم وتحيلهم إلى أي شيء إلا أن يكون إنساناً!
تعاطي المخدرات الذي يشيع اليوم بين شبابنا قد يكون من أسبابه ((بطالة)) قاتلة يعيشها هذا المواطن أو ذاك، وقد يكون وراء تفشي هذه الظاهرة تفكك أسري مريع، فلا الزوج على وفاق مع زوجته، ولا الابن ينعم بتربية أسرية رضية. أجواء الأسرة غير صحية بالمرة تسوق الأبناء إلى التمرد على قوانين الحياة ومن ثم إلى هوة ظلامية تسلب الإنسان إنسانيته، ما أكثر من سُلبت إنسانيته في مجتمعاتنا!
عواصمنا العربية والإسلامية بلا استثناء بحاجة إلى فتح عيادات نفسية كثيرة تتدارك هؤلاء المرضى النفسيين الذين تعددت أمراضهم. ترجع إلى خلفياتهم الاجتماعية لتقف على الأسباب الحقيقية لما وصلوا إليه من أحوال مزرية.
الذين يكلمون أنفسهم لا يختلفون في الحال المزرية التي وصلوا إليها عن مدمني المخدرات الذين أقاموا حاجزا بينهم وبين الحياة السويّة. جميعهم لم يجدوا مجتمعاً صالحاً يحتضهم قبل أن ينحدروا هذا المنحدر! قبل أن يصعب الرتق على الراتق!
أقولها بصراحة إن تشوهات حياتنا الإنسانية سببها الرئيس ((اقتصادي)) الفقر والحرمان من ضروريات الحياة قد يدفع إلى الجريمة. التنظير للفقراء والمحرومين لا يجدي.
غياب التربية الأسرية الصالحة تلعب أيضاً دوراً لا يستهان به في صنع هذا ((التشوه)). تربيتنا الأسرية مدانة.
يقول علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه،: ((ما جاع فقير إلا بما متع به غني)). ويقول أيضاً: ((الحاكم والد والناس أبناؤه)). لو روعيت مضامين هذه الجمل البليغة لعوفيت المجتمعات من هذه الأمراض والانحرافات الاجتماعية.
((إن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في دينها ولا في كتابها، وإنما اختلفت في الدينار والدرهم)). عمر بن عبد العزيز (البداية والنهاية لابن كثير).
لخص هذا الخليفة –كما فهمت عبارته- مأساة كل العصور العربية والإسلامية. ((الاختلاف في الدينار والدرهم)) هو المسؤول في كثير من الأحيان عن العلل والأمراض التي تعاني منها مجتمعاتنا. هذا الشيخ الذي يُفتي في ((حق)) هو ليس بحق يفعل ذلك طمعاً في ((الدينار والدرهم)). وأضيف: وفي ((المنصب والجاه)) الذي سلطه زمانه)). هو وأمثاله مسؤولون مسؤولية غير مباشرة عن هذا ((العوار)) الذي تعيشه مجتمعاتنا. هو الذي برر للاستبداد أن يتطاول عمره، وللانتهازية أن تجد لها موطئ قدم لدى كثير من ولاة الأمور.
((الاختلاف في الدينار والدرهم)) هو أسُّ البلاء، يُسوِّغ ما لا يجب أن يُسوَّغ. حتى كلامه –سبحانه وتعالى- بات بعض مشايخنا يوظفونه من أجل ((الدينار والدرهم))!
هل نستغرب بعد كل ذلك حين نجد كثرة من البشر في مجتمعاتنا باتت تكلم نفسها بعد أن أذلها الفقر أيما إذلال!

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