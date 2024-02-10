Saturday, 10 February 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد للنشامى: شكراً لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق

2/10/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أداء النشامى في كأس آسيا لكرة القدم.
ولي العهد قال عبر حسابه بانستغرام :”فخور جدا بكم .. يضرب فيكم المثل في الأداء الجبار والإصرار على تقديم الأفضل دائما .. أفرحتم الشعب من الصغير إلى الكبير .. شكرا لكم بحجم الوطن .. راسكم مرفوع يا رفاق”.

MENAFN10022024000072011014ID1107836147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث