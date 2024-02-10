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يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

2/10/2024 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الحُكم والقيادة السنوات لا تقاس بالرقم، بل تقرأ تاريخا لمحطات الإنجاز وامتداد الأثر، السنوات منهم من يكتبها ذكرى، وهناك من يربط خيوطها عزة وامتدادا لإرث ورسالة وعبرة، وفي الأردن نعيش امتداد الإرث والحكم الملكي الهاشمي منذ عهد الملك عبد الله الأول المؤسس والذي هو يوبيل ماسي للأردن، إلى عهد الملك طلال واضع الدستور المرجعية والمسيرة، لعهد الحسين الباني- رحمه الله- ومعزز نهضة انطلاقة الأردن، لنعيش هذه الأيام يوبيلا فضيا لسيرة ومسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صانع الحداثة والابتكار ورابط عبق الماضي بمستقبل الأردن المشرق، لمملكة تجاوزت المائة عام أردنيا وألفي عام في العالم من معالم ومحطات منها تاريخية وأثرية باقية في الأثر، ومنها مؤلفات وخطابات نقلت الحكمة والرمزية، وجزء منها مؤسسات جمعت العمل، ومنها وثائق كانت شاهدة على العصر، وفيها اتفاقيات نظمت الوصل والعلاقة، وصورا ومشاهد لمراسم وبروتوكولات نُقشت في أذهان البشر.
ما نقرأه في الدولة الأردنية اليوم هو مخزون هذا الإنجاز والتراث غير المنقطع، والذي استطاعت الأردن بقيادتها الحكيمة ونخبة من أبناء الوطن جمعه ونقله في كل مرحلة من مراحل الدولة والحكم الهاشمي، نسجله في قطاعات الدولة وأركانها، نعيشه ونبني عليه فكرا وعملا واستمرارا لا يتوقف، نصنع منه الأجمل وننشر منه الأبهى، ونرسمه في عقول وأذهان وسلوك أبناء الوطن، نستقي منه خطط النجاح، ونبني منه مشاريع الرفاه، ونقرأ فيه الرؤية الأوضح للأردن الحديث المتماسك بأركانه، أرضا وقيادة ومؤسسات وشعبا.
باقة هي الأجمل بما جمعته سنوات الوطن لتقدمه هدية لأبنائه من ملوك الأردن، باقة ضمت أزهار التنمية والسياسة والثقافة والاجتماع والوعي الديني وأهدتنا فوقه القوة والمنعة بالعسكر، باقة من ورود العطاء شكلت مئوية الأردن وانطلقت لمئوية ثانية بعزيمة وأفق أكبر، نشرت عطرها في كل زاوية ليكون الأردن هو الأجمل، ويكون القائد أنموذجا ورمز الهيبة والمكانة الأول، باقة أزهار لها عطر المكان وفيها أيضا من المكانة كما في قول الشاعر“في حجم بعض الورد إلا أنه.. لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا”، باقة الوطن من أرسى غراس ورودها قادته من ملوك أشراف، وقف خلفهم أردنيون سجلوا أنفسهم في صفحات الفخر ملؤهم القوة والمنعة، ويحمل نتاجها أبناؤه ممن يعيشون على أرضه أو يحملونه في غربتهم، تعيش فينا ونستمر في استنشاق عبق عطرها طوال الزمان.
خمسة وعشرون عاما منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عشنا فيها حقيقة الرؤية الملكية في الأردن الحديث، منها تأسيس العقبة الخاصة الحلم الاقتصادي، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الحارس الإنساني، وإجراء التعديلات الدستورية المطلب الكبير، وإعلان تولي الأمير الحسين بن عبد الله وليا للعهد ليكون المستقبل المنير، وإنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب ضمانا للمسيرة الرقابية، وصدور الأوراق النقاشية وبما جمعته من منهج يستوجب دائما العودة لها ومتابعتها وإنفاذ محتواها، عشنا تعزيز حماية المقدسات والموقف المشرف الثابت من القضية الفلسطينية، شهدنا إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، وتغنينا بعودة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية، وتستمر المسيرة والرؤية حتى اليوم بمنهجية وبرنامج مكتمل بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وستبقى سنوات الإنجاز هي ما نسجلها في عمر القائد والوطن، فحمى الله القائد ورعى الله الوطن وشد من عزيمة أبنائه وأعلى شأن ومكانة الأردن في كل مكان ومناسبة.

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