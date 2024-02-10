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وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

2/10/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت الفعاليات الحزبية والنفابية والشعبية للاسبوع 18 على التوالي وقفة احتجاجية من امام مسجد الحسين بن طلال في العقبة بعد صلاة الجمعة تضامنا مع الاهل في غزة الذين يعانون فيه من كافة انواع الابادة الجماعية والامراض والجوع القتل المتعمد.

وقال المشاركون في الوقفة إن غزة تتعرض يوميا الى عشرات المجازر والذي راح فيها مدنيين عزل، في ظل صمت عربي واسلامي ودولي مطبق، مؤكدين ان عدد الشهداء وصل الى اكثر من 28 الف شهيد واصابة اكثر من 68 الف جريح دون وجود لهم علاج وادوية وعناية طبية، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطسنية في الضفة وغزة في صد العدوان الغاشم على الاهل في غزة .

وطالب المشاركون الحكومات العربية بمقاطعة الكيان الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع معه والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.

ورفع المشاركون ارمات تطالب المجتمع الدولي بوقف جاد لاطلاق النار في كل مكان في غزة وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه احدث اسلحة البطش بالمدنيين الابرياء.

واستذكر المشاركون خلال وقفتهم التضامنية، تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في خطاباته ولقاءاته أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.

وحيا المشاركون الموقف الاردني ملكا وحكومة وشعبا ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي إرتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الأعزل .
وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الأحتلال الاسرائيلي لفلسطين .

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