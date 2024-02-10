إربد.. حشود تطالب بوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتصم حشود من المواطنين بالقرب من مجمع الاغوار الجديد في إربد نصرة لغزة وللمطالبة بوقف العدوان.
واكد المشاركون في الاعتصام ان الاحتلال لا يحترم المواثيق والقوانين الدولية ولا يعرف الا لغة القوة، الامر الذي يتطلب تدخل عربي جاد لوقف العدوان.
ولفتوا الى انه ومع استمرار العدوان فان الشعب الفلسطيني مهدد بالابادة في ظل سكوت دولي وعربي عما يجري.
واشاروا الى ان استشهاد وجرح ما يزيد عن ١٠٠ الف والتجويع ما هو الا ابادة جماعية وعدوان هدفه تهجير الفلسطينين من وطنهم.
وطالبوا بفتح الحدود وايصال المساعدات الانسانية والطبية في ظل الاوضاع الكارثية في قطاع غزة.
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