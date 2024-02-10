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بمشاركة دولية واسعة.. أيلة تنظم النسخة الثالثة من منافسات Ayla Vs World للجولف

2/10/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة نظمت شركة واحة أيلة للتطوير يومي الجمعة والسبت الموافقين 9 و10 شباط/ فبراير الحالي النسخة الثالثة من منافسات Ayla Vs World للجولف بمشاركة دولية واسعة بهدف التعريف بقواعد وطبيعة مسابقات الجولف والانخراط في منافسات مع محترفين عالميين.

وشكلت الفعالية الفريدة من نوعها التي استضافها نادي أيلة للجولف تحدياً تنافسيا بين موظفي أيلة وأعضاء النادي الدائمين، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين والهواة من السعودية والولايات المتحدة وإسبانيا وفنلندا واسكتلندا وكوريا الجنوبية وروسيا وتايلند.

وعلى مدار يومي البطولة، أظهر المشاركون وعددهم 25 لاعباً مستوى تنافسياً رفيعاً، ما أتاح لموظفي أيلة فرصة الانخراط في اللعبة، والدخول في تحد رفيع المستوى للتعريف بقواعد اللعبة.

وعبّر كبير مدربي نادي أيلة للجولف جيسون فيرميولن عن سعادته الغامرة بالنسخة الثالثة الاستثنائية من Ayla Vs World باعتبارها بطولة رائدة تشكل حافزاً إضافياً للتعرف على هذه الرياضة، خصوصا لأعضاء أسرة أيلة، وانخراط أعضاء نادي أيلة في منافسات تسهم في التحضير لعام تزدحم فيه البطولات.

ونوّه فيرميولن إلى الدور الرائد الذي تلعبه أيلة في تعزيز انتشار رياضة الجولف على المستوى المحلي والإقليمي والبناء على النجاحات السابقة في تعزيز الأحداث الرياضية خلال العام 2024 والمساهمة في تطوير جيل جديد من اللاعبين في المملكة.

وتأتي النسخة الثالثة من Ayla Vs World ضمن برنامج أيلة المتكامل والهادف إلى تعزيز مسيرة رياضة الجولف وتطويرها في الأردن، ونشرها على الصعيد الوطني إلى فئات جديدة والوصول بها إلى الاحترافية العالمية.

وأبدى المشاركون في منافسات Ayla Vs World سعادتهم الغامرة بهذه الفرصة المميزة التي أتاحتها أيلة للمشاركة مع مستويات متقدمة من المحترفين، فضلاً عن أجواء الشغف والمنافسة التي اتسمت بها، والتوجيهات التي تلقوها لتطوير مهاراتهم وأدائهم.

وتواصل أيلة مساعيها في سبيل تطوير رياضة الجولف على الصعيد الوطني، وتتعاون أيلة مع المؤسسات ذات العلاقة لنشر هذه الرياضة في صفوف جيل من الشباب الأردني الموهوب، ودعم المشاركة في أنشطة دولية، إقليمية، ومحلية ريادية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بالاستفادة من بنية تحتية على سوية رفيعة تكفل تنظيم فعاليات كبرى.

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