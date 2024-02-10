الحنيفات من المفرق: نسعى لإنشاء 3 مستشفيات بيطرية

MENAFN - Alghad Newspaper) رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور وزير السياحة مكرم القيسي ومحافظ المفرق سلمان النجادا اليوم السبت الاحتفال يوم الشجرة في بلدية أم الجمال .وأكد الحنيفات استمرار التوسع في الرقعة الخضراء في إطار التشاركية مع كافة الجهات وذلك ضمن احتفالات الأردن باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية ومسؤولية تطوير محاور التنمية للمحافظات والاطراف وتمكين الشباب والاسر المنتجة ومحور الحصاد المائي الذي عملت عليه الوزارة ضمن السلسة الشرقية من خلال إنشاء 115 حفيرة وسد ترابي والتي اثمرت عن توفير المياه للمواشي وتوسيع المراعي لتخفيف الكلف إضافة إلى وجود 5 الاف بئر جمع مياه في السلسة الغربية من الشمال الى الجنوب.

ولفت إلى التطلع لاستحداث 10 الاف بئر تجميع مياة خلال اعوام تنفيذ الخطة بالإضافة إلى دراسة إنشاء سد في منطقة ام الجمال .



وبين الحنيفات ان مسار التحريج اليوم يحضع لخطة استدامة تشمل الاستغلال للمياة المعالجة وانشاء غابات صناعية على غرار غابات القطرانة والكورة وجرش في كافة محافظات المملكة بأستخدام تقنية الشرنقة الموفرة للمياة .



واكد أهمية ام الجمال كقضاء زراعي بامتياز من خلال الثروة الحيوانية والمزارع الريادية للخضار والفواكة مشيرا إلى توجه الوزارة إلى تعميم مسار الصناعات الغذائية ودعم انشاء مراكز التعبئة والتبريد والتدريج وخطوط إنتاج الفواكة المجففه لافتا إلى أن المفرق على موعد انطلاق عدد من المصانع ومركز التعبئة خلال منتصف ونهاية هذا العام .



واضاف الحنيفات أن مسؤولية الوزارة تتجه نحو تعزيز الإنجاز وتطوير كافة المسارات التي تدعم تطور القطاع الزراعي وتداخله مع القطاعات الأخرى وأثرها على المجتمع المحلي لاسيما قطاع الثروة الحيوانية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات بيطرية والمضي في الترقيم الالكتروني الذي سيضمن تنظيم القطاع من خلال توجيه الدعم للمربي الحقيقي وتضييق حلقات العبث بهذا المسار الى جانب توجيه الخدمات البيطرة بشكل منظم وواضح الأمر الذي انعكس إيجابا على نهضة القطاع الذي اثمر اليوم عن اكتفاء ذاتي يصل إلى 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي .



واكد وزير السياحة مكرم القيسي أن ملف مدينة أم الجمال الأثرية ملف مهم جدا فيما يتعلق بالإفراج ضمن قائمة التراث العالمي لافتا إلى أن مدينة أم الجمال الأثرية لها قيمة تاريخية واثرية ولها امتداد للحضارة النبطية القديمة وما أعقبها من حضارات وصولا إلى الحصار. الإسلامية التي عملت على زيادة الكنائس ما يعكس نموذجا للتسامح الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية والعيش المشترك الذي يتميز به الاردن .



واضاف أن ملف ام الجمال سيتم بحثه للادراج من قبل لجنة التراث العالمي في شهر تموز القادم لافتا إلى أنه سيكون هناك مؤشر إيجابي في شهر آذار القادم على عملية الإدراج مشيرا إلى أن في حال نجح الإدراج سينعكس إيجابا على موقع مدينة أم الجمال الاثري .



وقال رئيس بلدية أم الجمال حسين الرحيبة إن الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية أعطى طاقة للجميع للعمل والانجاز لافتا أن زيارة وزيري الزراعة والسياحة لبلدية ام الجمال لافتتاح حديقة السلام في البلدية والتي تشكل رسالة الاردن القائمة على المحبة والسلام.

ولفت إلى أن اليوم شهد الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وعيد الشجرة مشيرا إلى أن الوزيران أكدا أن دعم ترشيح موقع ام الجمال الاثري على قائمة التراث العالمي واجب وطني.



وأشار رئيس اتحاد المزارعين عودة السرور الى الجهود الكبيرة والمثمرة التي تعمل عليها وزارة الزراعة والتواصل الدائم مثنيا واعضاء مجلس محافظة المفرق على مسار التنفيذ لمشاريع الزراعة التي وصلت في المفرق الى 100%.