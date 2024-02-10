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صخور جبلية عرضة للانهيار.. خطر يهدد سكان مناطق بالأغوار الشمالية

2/10/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- يعيش سكان مناطق البصيلة والقليعات وخربة مرشد وأحياء المشارقة والطبة الجنوبي والشمالي في الأغوار الشمالية، حالة قلق مستمرة، جراء احتمال انزلاق الصخور التي تعلو الجبال المحيطة بمناطقهم، وتسببها بكارثة قد تنتج عنها خسائر بالأرواح.
ووسط مطالبات بضرورة أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات سريعة لإزالة مخاطر الصخور المحتمل انزلاقها بأي لحظة في فصل الشتاء جراء السيول والمياه المتدفقة من المناطق الأخرى، لم تنجح جميع المحاولات التي تبذلها كوادر البلديات في إزالتها، لتبقى، مع زيادة هشاشتها عاما بعد الآخر، خطرا صامتا يتهدد السكان.
يقول نجاح البواطي، من سكان منطقة البصيلة "تنتابنا حالة من القلق في الحي بسبب وقوع هذه الصخور على منحدر بالقرب من منازل السكان، وعلى الطريق النافذ باتجاه منطقة قليعات والمشارع والشارع الرئيسي"، لافتا إلى أن أي انجراف للتربة بسبب الأمطار أو هزات أرضية بسيطة كفيلة بإيقاع مشكلة حقيقية قد تودي بالأرواح أو تسبب أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين أثناء انجراف وتدحرج هذه الكتل الصخرية.
وتقول أم محمد من منطقة المشارع، والتي تقطن في تلك المنطقة منذ قرابة 10 أعوام وتوجد بالقرب من منزلها صخرة آيلة للسقوط، "طالبنا الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءت عاجلة ولازمة، لإزالة هذه الصخور الكبيرة والعملاقة، أو إقامة جدران استنادية بموازاتها حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تنذر هذه الصخور منذ بدء الشتاء الحالي بالسقوط في أي لحظة".
ويؤكد علي القويسم أن تلك الصخور ضخمة وتشكل خطورة على حياة السكان المجاورين للمنطقة المتواجدة بها، كما تشكل خطورة على حياة المواشي أثناء رعيها بالقرب منها، لافتا إلى أن تلك الصخور مرّ عليها سنوات طويلة وحاولت الجهات المعنية التخلص منها ولكن دون جدوى جراء صعوبة الوصول إليها لوعورة الطريق ووقوعها على مناطق جبلية، مشيرا إلى أن بعض أهالي المنطقة باتوا يتجنّبون الجلوس في باحات منازلهم خوفا على أنفسهم من حادث انهيار سريع ومفاجئ لإحدى الصخور.
وقال إن تلك الصخور العملاقة من المتوقع سقوطها في أي لحظة، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على التخلص منها، من خلال استخدام تقنية حديثة قادرة على تفتيتها وتصغير حجمها، من دون إلحاق الضرر بالسكان المجاورين.
من جانبه، قال رئيس بلدية طبقة فحل في منطقة المشارع كثيب الغزاوي، إن فريقا مختصا بإزالة وتفتيت الصخور اطلع سابقا على موقع تلك الصخور الآيلة للسقوط، لكنه لم يستطع إزالتها بسبب طبيعة التربة، وقامت البلدية بمخاطبة الجهات المعنية من أجل إيجاد آلية لإزالتها كونها تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.
وبين أن البلدية تبذل جهودا من أجل إزالة بعض الصخور التي أوشكت على الانهيار قدر المستطاع، مع ضمان عدم إلحاق أي أضرار.

MENAFN10022024000072011014ID1107836139

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