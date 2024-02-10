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جرش: مزارع الدجاج ترفع طاقتها الإنتاجية لمليون طير استعدادا لرمضان

2/10/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش-عادت مزارع تربية الدواجن في جرش إلى ممارسة نشاطها مجددا بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد توقفها الفترة الماضية، وسط توقعات بإنتاج مليون طير، استعدادا لشهر رمضان المقبل من أجل تعويض فترة التوقف.
وكانت قرابة 25 مزرعة من أصل 110 مزارع في جرش، قد توقف أصحابها عن العمل مع دخول فصل الشتاء، لتفادي أي خسائر نتيجة ارتفاع كلف تربية الدجاج اللاحم خلال الشتاء ليس أقلها كلف توفير الدفء بالمزارع.
العمل تحت "تعويض الخسائر"، شعار يرفعه غالبية اصحاب مزارع تربية الدواجن في جرش، عاقدين آمالهم على موسم رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على شراء لحوم الدجاج ما يعني سهولة بالتسويق وتحصيل أسعار جيدة.
وكما هو معروف في كل موسم، فإن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمربي الدواجن الذين ينتظرون رمضان بفارغ الصبر، فيما ستحدد قدرتهم على توريد أكبر كمية ممكنة للسوق وبأسعار جيدة مصير العديد منهم، وما إذا كان هناك جدوى من الاستمرار بهذا النوع من العمل أم لا نتيجة سلسلة الخسارات التي يتعرضون لها كل عام.
ويقدر عاملون بالقطاع، أنه سيتم تجهيز ما يزيد على مليون طير من الدجاج اللاحم تم تجهيزها الفترة الماضية في محافظة جرش استعدادا لموسم رمضان، في وقت من المتوقع أن تشهد الأسعار تحسنا ملحوظا قد يصل الى 180 قرشا للكيلو الواحد في النتافات، وهي أسعار مناسبة جدا وتغطي تكاليف العمل وقد ترتفع الأسعار أكثر وتعتمد بالدرجة الأولى على العرض والطلب.
وأشار المتحدث باسم مزارعي الدواجن في جرش المزارع إبراهيم عقيل الى أن كافة مزارع جرش استأنفت عملها استعدادا لشهر رمضان، وهي الآن توفر أعدادا هائلة من طيور الدجاج لا يقل عددها عن مليون طير، معتبرا أن هذا العدد كاف ويغطي حاجة الأسواق المعتمدة طيلة الشهر الفضيل، لاسيما وأن مزارعي تربية الدواجن يستغلون نشاط العمل وزيادة الطلب في شهر رمضان لتعويض جزء من خسائرهم جراء إغلاق مزارعهم في فصل الشتاء.
وتنتشر في محافظة جرش العديد من مزارع تربية الدواجن والتي تعيل آلاف الأسر وتوفر المئات من فرص العمل، فيما تنتج أعداد كبيرة من طيور الدجاج اللاحم، وتعتمد عليها محافظات عدة في تغطية حاجة أسواقها خلال شهر رمضان، مما يتطلب استعدادات خاصة بدأت قبل شهرين ومستمرة لحين نهاية الشهر الفضيل، بحسب عقيل.
ويعتقد عقيل أن الأسعار التي تباع فيها الدواجن خلال شهر رمضان مرتفعة وتغطي تكاليف الإنتاج وتوفر أرباحا مناسبة للمزارعين، وقد بدأت الأسعار بالارتفاع من هذا الوقت وسوف يستمر الارتفاع حتى نهاية شهر رمضان نظرا لزيادة الطلب، وقد بدأ المزارعون بالاستعدادات كافة؛ من حيث توفير التدفئة والمطاعيم والعلاجات والأعلاف اللازمة لحماية الدواجن من التعرض لأي فيروس أو أمراض تؤثر على نوعية وجودة ووزن الدواجن.
يقول مربي الدواجن حيان الجاسر، إن أسعار الدواجن بدأت بالارتفاع تدريجيا قبيل حلول شهر رمضان المبارك ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في شهر رمضان المبارك كما جرت العادة نظرا لزيادة الطلب عليها.
ويأمل أن تكون الكميات التي يحتاجها المواطنون متوفرة في شهر رمضان حتى يستقر سعر الدواجن ولا تتعرض لارتفاعات أكبر نظرا للظروف ااإقتصادية التي يمر بها المواطنون في شهر رمضان.
وأوضح أن غالبية مربي الدواجن بجرش يعوّلون على شهر رمضان من أجل تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، سواء ممن توقف عن العمل أو حتى الذين استمروا في تربية الدواجن خلال فترة ارتفاع الكلف التشغيلية.
وأضاف أن المزارعين حاليا يحرصون على توفير طيور الدجاج اللاحم بمختلف الأوزان طيلة شهر رمضان، لضمان تحقيق أعلى هامش ربح ممكن، وضمان استمرارية التشغيل في فصل الصيف.

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