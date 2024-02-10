تجربة تستحق التعميم.. غرب إربد تخفض نفقاتها 64 % وتزيد إيراداتها 550 ألفا

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد التميمي

إربد - أظهرت الحسابات الختامية لبلدية غرب إربد للعام 2023، زيادة قيمة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بفارق 550 ألف دينار، وبنسبة 11.2 %، مقابل خفض قيمة النفقات الفعلية عن المقدرة بنسبة 64.3 %، في حالة من الحالات النادرة التي استطاعت فيها إحدى البلديات تجاوز معضلة قلة الإيرادات وارتفاع النفقات.

ووفق رئيس البلدية جمال البطاينة، فإن الحسابات الختامية للبلدية سجلت فائضا بلغ مقداره 125 ألف دينار، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 5 ملايين دينار، في حين بلغت النفقات الفعلية 3 ملايين و745 ألف دينار، بنسبة وصلت إلى 33.4 %.

وقال البطاينة في مقابلة مع "الغد" إن الإيرادات المقدرة لعام 2023 بلغت 4 ملايين و450 ألف دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية مبلغ 5 ملايين.

كما أظهرت الحسابات خفض قيمة النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة بمبلغ 4 ملايين و330 ألف دينار أي ما نسبته 64.3 %، حيث بلغت النفقات المقدرة لعام 2023، ما مقداره 807 آلاف دينار في حين بلغت النفقات الفعلية 375 ألف دينار.

ولفت إلى ارتفاع في نسبة الإيرادات الذاتية من مسقفات ورسوم رخص وأبنية ومصنع الحاويات والكندرين والمخالفات لعام 2023 عن العام الذي سبقة بنسبة 87.5 %، حيث بلغت إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2022 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات الذاتية لعام 2023 مليون و920 ألف دينار.

كما أظهرت الحسابات الختامية قيام البلدية بتسديد مبلغ 600 ألف دينار من الأمانات الحكومية لعام 2023، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للأمانات الحكومية لعام 2022 مبلغ 316 ألف دينار بارتفاع نسبته 88 %.

وقال البطاينة، إن نسبة الرواتب والأجور والعلاوات بلغت 53% من اجمالي النفقات لعام 2023، حيث بلغت قيمتها حوالي مليوني دينار من إجمالي مجموع النفقات البالغ 3 ملايين و745 ألف دينار.

وتشير البيانات المالية لعام 2023 لبلدية غرب إربد انخفاض قيمة الرواتب والأجور والعلاوات بمبلغ 485 ألف دينار، عما ما هو مقدر لذت العام رغم رفع مستوى الخدمات للمواطنين إلى حد غير متوقع، وبنفس الكادر الوظيفي بالرغم من إحالة العديد من الموظفين على التقاعد لبلوغهم السن القانوني وعدم التعيين بدلا منه، وفق البطاينة.

وتابع: أن تفعيل مصنع البلدية للصناعات المعدنية كان له الأثر الأكبر في رفع قيمة إيرادات المشاريع الإنتاجية لعام 2023 ليصبح 480 ألف دينار، في حين بلغت إيرادات المشاريع الإنتاجية لعام 2022 مبلغ 63 ألف دينار بنسبة ارتفاع بلغت 753 %.

وقال البطاينة إن الأداء المميز لمجلس بلدي غرب إربد وحسن إدارته للمال العام خلق نموذجا متكاملا للإدارة ورفع الكفاءة سواء بالإنفاق أو خلق الإيراد وتطويره وهو ما دلت عليه أرقام الحسابات الختامية والبيانات المالية للبلدية التي أظهرت تحسنا كبيرا في الأداء المالي لجميع بنود الموازنة.

وأشار إلى أن البلدية اعتمدت منهجية دقيقة ومدروسة في التحصيل والمتابعة لحقوق البلدية بالإضافة إلى المحافظة على أموال البلدية وخلق ضوابط مالية سليمة عملت على استغلال أمثل سواء بالصرف أو تحصيل الإيرادات بالطرق القانونية.

وأضاف أن تفعيل الإنتاج وتشغيل مصنع البلدية للصناعات المعدنية والخرسانية كان له الأثر في تحسن سمعة البلدية لدى عديد البلديات في المملكة، حيث استطاعت وخلال فترة قصيرة من تصنيع ما يزيد على 5 آلاف حاوية وبيعها بأسعار تنافسية إلى بلديات المملكة، بالإضافة إلى توزيع حاويات جديدة على كافة مناطق غرب إربد بلغت كلفتها 250 ألف دينار.

وقال إن مصنع الحاويات المعدنية استطاع إنتاج وتوزيع ما يقارب 40 مظلة حديدية بلغت كلفتها 60 ألف دينار، عدا عن أغطية حديدة لقنوات تصريف مياه الأمطار التي تم صناعته وإنتاجها بالمصنع وبلغت كلفتها 10 آلاف دينار، فضلا عن قيام البلدية بتصنيع وانشاء هنجر لمحطة الصيانة بكلفة 10 آلاف دينار والقيام بصيانة وإعادة تأهيل ما يقارب 45 حاوية بلغت بكلفة بلغت 25 ألف دينار، بالإضافة إلى إنتاج ما يزيد على 9 آلاف حجر كندرين لشوارع البلدية والعمل على إنشاء الأرصفة والأطاريف في المناطق التجارية والسكنية.

وفي سياق سياسة خفض النفقات ووقف الهدر المالي، اعتبر البطاينة أن من أكثر الإنجازات التي حققها المجلس منذ استلامه على الصعيد المالي، هو تخفيض قيمة العديد من الفواتير، وعلى رأسها فاتورة الكهرباء الشهرية والتي كانت بمثابة هدر غير مبرر، حيث وصلت قيمتها إلى 70 ألف دينار شهريا، ومنها ما تجاوز 85 ألف دينار شهريا، بينما من المفترض أن لا تتجاوز بسقفها الأعلى حاجز الـ 30 ألف دينار شهريا.

وكشف البطاينة أن ارتفاع فاتورة الكهرباء غير المنطقي، عائد إلى ربط ما يقارب 570 وحدة إنارة على خط الإنارة التابع للبلدية، وهي وحدات كانت البلدية قد استبدلتها بأخرى موفرة للطاقة وبدلا من الاستغناء عنها تم إعادة توزيعها على المواطنين الذين قاموا بدورهم بربطها على خط الانارة الذي تدفع فواتيره البلدية.

ووفق البطاينة فانه تم فصل كافة عمليات الربط المخالفة للوحدات والبالغة 570 وحدة، والتي كانت تخدم منازل مواطنين، فيما المفاجأة كانت بعدم اكتفاء البعض بربط وحدات انارة بطريقة غير مشروعة بل تزويد كامل المنزل من خط الإنارة.

يقول البطاينة إن فاتورة الكهرباء انخفضت إلى ما دون الـ 30 ألف دينار في المقابل تم تركيب وحدات إنارة جديدة موفرة للطاقة، مؤكدا أن خدمة الإنارة شهدت نقلة نوعية ولم تعد هناك أحياء تشتكي الظلمة في نفس الوقت انخفضت فاتورة الكهرباء الشهرية.

المفارقة فيما كانت عليه الأوضاع قبل حملة الفصل، أن فاتورة بقيمة 70 ألف دينار لا تستطيع البلدية سدادها، يترتب عليها غرامات تصل إلى 9 آلاف دينار، فيما وجدت البلدية نفسها وتحت ضغط بند الغرامات مضطرة إلى الاقتراض الذي يفرض فائدة على المبلغ بنسبة 19 % ليصل بعد الغرامات والفوائد إلى قرابة 100 ألف دينار شهريا أي مليون و 200 ألف دينار سنويا، وهو مبلغ يعد ضخما لخدمة لا تحتاج الا هذه الكلفة العالية، وفق البطاينة.

في اشارة إلى قضية أخرى ضمن قضايا التجاوزات أو ما اسماه البطاينة بـ "الهدر المالي"، استطاعت البلدية أن تخفض قيمة فاتورة صيانة آلياتها الشهرية من 15 ألف دينار إلى 1.500 دينار، علما أن البدية تمتلك 35 آلية من بينها 8 آليات غير مرخصة واغلبها قديمة، في المقابل ضاعفت البلدية من عمل آلياتها بعد اعتماد نظام المناوبات في العمل. ولفت البطاينة إلى أن مضاعفة عمل آليات البلدية كان من المفترض أن يرتب زيادة جديدة على فاتورة المحروقات، بيد أن النتيجة كانت انخفاضها من 18 ألف دينار إلى 16 ألف دينار شهريا، علما أن ثمن مادة الديزل شهد ارتفاعات متتالية.







مبنى بلدية غرب إربد-(الغد)