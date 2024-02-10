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أبو ساهية يرث الزراعة منذ 300 عام

2/10/2024 2:19:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تشتهر منطقة عسير منذ مئات السنين بتنوع محاصيلها الزراعية، وعرفت زراعة البن في عدد من المحافظات منذ القدم، في ظل تمسك عدد من مزارعي البن بإرث آبائهم وأجدادهم، وكذلك من خلال الدعم والتشجيع الحكومي، والذي أطلقت المهرجان الأول من نوعه على مستوى منطقة عسير، وبمحافظة رجال ألمع، ويضم 36 ركن منصة عرض وبيع.
300 عام
أوضح المزارع، علي أبو ساهية، أنه منذ عرف نفسه وهو يعمل في زراعة البن مهنة أجداده وآبائه التي ورثها منهم منذ ما يقارب 300 عام، مضيفًا ((أبلغ من العمر الآن الـ76 سنة، لدي 10 آلاف شتلة منتجة للبن بمزرعتي، في جبال حسوة التابعة لرجال ألمع، وكما أنني متعهد بتوفير 30 ألف شتلة غير منتجة للجمعية من أجل توزيعها على المواطنين لدعم وتشجيع زراعة البن بشكل واسع بعسير، ويشير إلى أنه يتم حصاد البن مرتين في العام، حيث تختلف كمية المحصول تبعًا لكمية الأمطار ودرجات الحرارة)).
نوعان من البن
يقول أبو ساهية إن مزرعته تنتج البن السعودي، ولديهم نوعان من البن، نوع يسمى بـ((الأربكا))، ونوع يسمى بـ((الإرستا))، الذي يعد من أجود وأفخر أنواع البن في العالم، وليس في السعودية فقط بل عالميًا، وأقوم هنا بعرض عدة منتجات بمزرعتي، مثلا اليوم تم قطف بن أخضر طازج من المزرعة، وأحضرته معي للعرض، وكذلك يوجد البن المحمس، وبن صافي، وبن قشر، وبن جفا عجور، وتختلف أسعارها حسب كل منتج، بحيث يبلغ سعر المد 200 ريال للبن العجور، و120 ريالا للبن الصافي، والمحموس 120 ريالا، و50 ريالا القشر، و200 ريال البن الأخضر الطازج.

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