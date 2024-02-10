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اهتمام واسع بتصميم فيلا بنافذة واحدة

2/10/2024 2:19:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد الوسطان المعماري والإنشائي في السعودية اهتمامًا وجدلًا واسعين، خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع ((فيديو)) قصير، يظهر خلو واجهة منزل قيد الإنشاء، لعائلة سعودية في الأحساء، من النوافذ باستثناء ((نافذة)) واحدة فقط قريبة من أحد أركان الفيلا، وتضمن الفيديو، الإشارة إلى توسط الحديقة الداخلية في الفيلا، ووضع نوافذ ((داخلية)) مطلة على الحديقة من الداخل.
الأفكار المبتكرة
تفاعل متابعون في وسائل التواصل الاجتماعي ((إيجابيًا)) مع التصميم، مؤكدين أنه جريء ومبتكر، ويعكس الاندماج بين التراث المعماري السعودي والابتكارات الحديثة، وتوقعوا أن يلهم هذا النموذج المصممين والعائلات والمجتمع لاستكشاف المزيد من الأفكار الجديدة والمبتكرة في تصميم المساكن في المستقبل، مع الحفاظ على الهوية المحلية والتوافق مع البيئة المحيطة، فضلًا إلى أنه يعكس التطور المستمر للمجتمع السعودي، ورغبته في دمج الحداثة والتراث في حياته اليومية، مشيدين بالاستفادة من الثقافة السعودية التقليدية ودمجها بشكل معاصر في التصميم الداخلي.
احتياجات العائلة
فيما أبدى آخرون قلقهم إزاء تأثير عدم وجود نوافذ خارجية تقليدية على إضاءة المنزل وتهويته، وقد يكون غير عملي في المناطق ذات المناخ الحار، حيث يزيد من درجة حرارة المنزل، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن التصميم تم اعتماده بناءً على احتياجات العائلة وتفضيلاتهم، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان راحة السكان داخل المنزل.
فقدان الهوية المحلية
أبان المصمم السعودي المهندس عمار ناصر البطاط (صاحب المكتب الهندسي المصمم للفيلا)، أن التصميم، يعتبر استلهامًا من البيوت السعودية التقليدية، التي تتميز بالاستمتاع بالإطلالة الداخلية والانفتاح على ((الحوي))، وهو عبارة عن فناء مفتوح في وسط المنزل، مبينًا أن المساكن في السعودية، تواجه تحديات عديدة، من بينها: فقدان الهوية المحلية والتوافق البيئي، انتشار التصميمات الأجنبية وفقدان التراث المعماري التقليدي، وذلك مع تزايد النمو الاقتصادي وارتفاع الدخل في المملكة، واستيراد مهندسين وفنيين أجانب.
جائحة كوفيد-19
قال البطاط: في السنوات الأخيرة، شهدت السعودية تجاوبًا متزايدًا مع الثقافة المحلية والهوية السعودية، وبعد أزمة جائحة ((كوفيد-19))، وفترات الحجر المنزلي، ازداد إدراك الناس لأهمية الحدائق كمساحات للاسترخاء والتنفس، وبدأ الأفراد في تجديد حدائق منازلهم وإحيائها.

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