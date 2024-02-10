القحطاني يحصل على الدكتوراه - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/10/2024 2:19:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) حصل محمد مفلح القحطاني على درجة الدكتوراه في تخصص ((الأدب والنقد)) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف مع التوصية بطباعة الرسالة، من قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، في جامعة الملك خالد.
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