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القحطاني يحصل على الدكتوراه - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل محمد مفلح القحطاني على درجة الدكتوراه في تخصص ((الأدب والنقد)) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف مع التوصية بطباعة الرسالة، من قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، في جامعة الملك خالد.

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