الأرصاد: تنبيه من تقلبات جوية على معظم المناطق - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات عدة حول الحالة المطرية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
تضمنت إنذارات باللون الأحمر في مناطق مكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية والقصيم وجازان وعسير والباحة.
بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمُّــع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها لما فيها من خطورة.
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