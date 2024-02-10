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الأرصاد: تنبيه من تقلبات جوية على معظم المناطق - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات عدة حول الحالة المطرية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
تضمنت إنذارات باللون الأحمر في مناطق مكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية والقصيم وجازان وعسير والباحة.
بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمُّــع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها لما فيها من خطورة.

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