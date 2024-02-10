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استشهاد 22 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على رفح جنوب غزة - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف إسرائيلي مكثف استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت 22 شهيدًا من عدة منازل تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف خلال الساعات الماضية، كما واصلت مدفعية وطائرات الاحتلال قصف المناطق الشرقية من المدينة.
في سياق متصل، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من خطورة الوضع الإنساني في مدينة رفح جنوب القطاع في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والغذاء في المدينة، مؤكدة أن أي اجتياح بري للمدينة من الاحتلال الإسرائيلي سيحدث كارثة إنسانية نظرًا لحالة الاكتظاظ الشديدة في المدينة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

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