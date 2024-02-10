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مخاوف ديموقراطية من ذاكرة بايدن مع اقتراب الانتخابات - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت مخاوف كثيرة بين أطراف الحزب الديموقراطي في أمريكا وذلك بسبب كثرة زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تحولت إلى تشكيك كبير في ذاكرته خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة إن بايدن ظهر في مؤتمر صحفي يهدف جزئيا إلى طمأنة الأمريكيين بشأن لياقة الرئيس البالغ من العمر 81 عاما للمنصب، وسرعان ما أصبح المشهد في الغرفة المزخرفة جامحا ومحرجا في نفس الوقت.
وجد بايدن نفسه يقاطع الصحفيين، وكلهم يتنافسون على وقت لطرح الأسئلة. لقد أساء مرارا وتكرارا ووصف نتائج تقرير المحقق الخاص الذي صدر قبل عدة ساعات حول تعامله المتهور مع بعض الوثائق السرية. وأشار إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكنه أخطأ في ذكر البلد الذي يمثله - ما دفع إلى جولة أخرى من الانتقادات الديموقراطية بأن بايدن كبير في السن.
وأكدت "واشنطن بوست" أن الاستنتاج العام، داخل وخارج الدائرة الداخلية لبايدن، هو أن صورة كاريكاتورية خطيرة ومضللة لأداء الرئيس معرضة لخطر الظهور، مدفوعة بالنقد اللاذع لمدع خاص اشتبهوا في سعيه للانتقام السياسي.
في الأسبوع الماضي وحده، خلط بايدن مرارا وتكرارا بين القادة الأجانب الذين التقى بهم. وفي حملات متتالية لجمع التبرعات في نيويورك يوم الأربعاء أخطأ في ذكر الزعيم الألماني الذي التقى به قائلا إنه تحدث مع هيلموت كول بدلا من أنجيلا ميركل. ترك كول منصبه في عام 1998 وتوفي في عام 2017.
وفي لاس فيجاس، خلط بين الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، وسلفه ، فرانسوا ميتران، الذي توفي في عام 1996.
لعدة أشهر، أكد كبار مساعدي بايدن للمانحين أنه عندما يخرج بايدن في الحملة الانتخابية، وعندما يدرك الناخبون أن دونالد ترمب هو المرشح الجمهوري شبه المؤكد وعندما تتسرب الطفرة الاقتصادية إلى الحياة اليومية للناخبين، فإن سباق 2024 سيعاد ضبطه أخيرا.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز-إبسوس" في يناير الماضي أن 28% من الأمريكيين قالوا إن بايدن يتمتع باللياقة العقلية اللازمة للعمل بفعالية كرئيس بينما قال 47% إن ترمب يتمتع بذلك.
وفي الوقت نفسه، وجد استطلاع أجرته كلية ماركيت للقانون في نوفمبر أن 57% من الناخبين المسجلين قالوا إن عبارة "أكبر من أن يكون رئيسا" تصف بايدن بشكل جيد للغاية بينما قال 23% الشيء نفسه بالنسبة لترمب.

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