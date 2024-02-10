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ردود الفعل الدولية من عملية عسكرية برية إسرائيلية مُحتملة في رفح - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة رفح، في وقت أمر فيه بنيامين نتانياهو جيشه بإعداد "خطة لإجلاء" مئات آلاف المدنيين من هناك قبل هجوم بري مُحتمل. وحذرت حركة حماس السبت من "مجزرة" في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية والتي تُشكل ملاذا أخيرا للنازحين البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.. فما هي المواقف الدولية حيال الهجوم المحتمل؟
وشنت إسرائيل غارات مكثفة، الجمعة، على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة مع تلويحها بهجوم بري، فيما تحذر جهات دولية من التبعات "الكارثية" لهذا الهجوم.
مصر تستعد
واتخذت مصر تدابير دفاعية وأمنية مهمة على حدودها مع قطاع غزة. إذ قالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء في الأسبوعين الماضيين. كما أقامت مصر جدارا حدوديا خرسانيا معززا بأسلاك شائكة، بالإضافة إلى حواجز رملية لتعزيز المراقبة على الحدود، في ظل مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع نحو سيناء.
أمريكا تحذر نتنياهو
من جانبها، حذرت الأمم المتحدة، من خلال أمينها العام انطونيو غوتيريش من "تداعيات إقليمية لا تحصى" للهجوم على رفح، ورأت أن "عملا مماثلا سيزيد بشكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني".
وقال غوتيرش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الوضع في غزة جرح متقيح في ضميرنا الجماعي يهدد المنطقة بأسرها... لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن دمار وسقوط قتلى في غزة على نطاق وسرعة لا مثيل لها منذ أن أصبحت أمينا عاما". ودعا مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن الرهائن.
وحذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون "كارثة". كما قال الرئيس الأمريكي، إن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس ضدّ إسرائيل "تجاوز الحد".
وحول هجوم عسكري بري مُحتمل على مدينة رفح ، قال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية : "لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به، لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضا دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب".
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من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي: "أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون وربما أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها". أما وزير الخارجية الأميركي، بلينكن فقد اقترح على الإسرائيليين سبلا لضمان حماية المدنيين في رفح بغزة.
الاتحاد الأوروبي قلق
أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فقد أبدا قلقه بشأن الخطة الإسرائيلية لشن هجوم على مدينة رفح، قائلا "المعلومات التي تتحدث عن هجوم عسكري اسرائيلي على رفح تثير القلق"، مضيفا أن "هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا، و خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين ... يوجد حاليا 1.4 مليون فلسطيني في رفح، دون مكان آمن يتوجهون اليه، يواجهون الجوع".
وفي ذات السياق، فقد أعربت عدة منظمات إنسانية دولية عن قلقها من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح محذرة من خسائر بشرية كبيرة بين أكثر من مليون فلسطيني محاصرين هناك، في الوقت الذي قد تتوقف فيه المساعدات الإنسانية تماما.
ويأتي التلويح الإسرائيلي بشن عملية في رفح في وقت تكثف الولايات المتحدة وقطر ومصر جهودها لدفع طرفي الحرب الى هدنة جديدة طويلة تتيح الإفراج عن مزيد من الرهائن الاسرائيليين وإطلاق معتقلين فلسطينيين، وإيصال مزيد من المساعدات الانسانية لسكان القطاع. ويرى مراقبون أن تنفيذ عملية عسكرية في رفح قد تكون له تداعيات سلبية تحول دون التوصل إلى هدنة جديدة.

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