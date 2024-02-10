Saturday, 10 February 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطعمة تخفض مستويات السكر

2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) الفاصوليا: تساعد في خفض مستويات السكر بالدم، نظرًا لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان.
بذور الكتان: مصدر غني بالألياف والدهون الصحية المعروفة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم.
المكسرات: وفقًا لبعض الأبحاث، قد يكون تناولها طريقة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم.
اليقطين وبذوره: من الخضراوات المليئة بالألياف ومضادات الأكسدة، ويعتبر أيضًا أحد الطرق التقليدية لمحاربة مرض السكري أو تقليل مستويات السكر في الدم.
البروكلي: يحتوي على السلفورافان، وهو نوع من الإيزوثيوسيانات المعروف بقدرته على خفض مستويات السكر في الدم.
بذور الشيا: وفقا لبعض الدراسات، تساعد في خفض مستويات السكر بالدم، وتحسين حساسية الأنسولين.
الكرنب: غالبًا ما يُعتبر من الخضراوات الفائقة، حيث إنه غني بمركبات متعددة مثل الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.
التوت: تربط دراسات مختلفة بينه وتحسين مستويات السكر في الدم، حيث إنه يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
الأفوكادو: يحتوي على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد في إدارة مستويات السكر بالدم.

MENAFN10022024000089011017ID1107836123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث