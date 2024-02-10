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تهيئة للاختبارات النهائية

2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم مبادرة إتقان بهدف تجويد نواتج التعلم واستثمار الكفاءات المتميزة لتهيئة الطلاب للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت السبت‬⁩ تستمر حتى الأربعاء 4 شعبان، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، من خلال تقديم دروس التقوية وشرح للمواد الدراسية، والتي من أثرها تهيئة الطلاب وتقوية المعلومات لديهم لزيادة تحصيلهم الدراسي وجاهزيتهم لأداء الاختبار، وذلك بواقع 12 لقاء للمرحلة المتوسطة و16 لقاء للمرحلة الابتدائية وذلك عبر منصة Webex.

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