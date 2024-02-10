تهيئة للاختبارات النهائية

تهيئة للاختبارات النهائية
التاريخ
2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم مبادرة إتقان بهدف تجويد نواتج التعلم واستثمار الكفاءات المتميزة لتهيئة الطلاب للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت السبت تستمر حتى الأربعاء 4 شعبان، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، من خلال تقديم دروس التقوية وشرح للمواد الدراسية، والتي من أثرها تهيئة الطلاب وتقوية المعلومات لديهم لزيادة تحصيلهم الدراسي وجاهزيتهم لأداء الاختبار، وذلك بواقع 12 لقاء للمرحلة المتوسطة و16 لقاء للمرحلة الابتدائية وذلك عبر منصة Webex.
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