50 مشاركا في فعالية اليوم العالمي للنمر بالدرب
التاريخ
2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) شارك محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك في فعالية المشي التي نظمتها بلدية محافظة الدرب، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في الشرطة والمرور والهلال الأحمر وإدارة المساجد وجمعية مشاة الهايكنج وعدد من لاعبي نادي جرش لألعاب القوى، وذلك بمناسبة أول يوم عالمي للنمر العربي ((كات ووك)) وذلك بممشى جادة الدرب، وانطلقت الفعالية التي شارك فيها 50 من محبي المشي وعدد من العناصر النسائية والمتطوعين ومسافة 7 كيلو مترات.
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