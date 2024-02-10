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50 مشاركا في فعالية اليوم العالمي للنمر بالدرب

2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك في فعالية المشي التي نظمتها بلدية محافظة الدرب، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في الشرطة والمرور والهلال الأحمر وإدارة المساجد وجمعية مشاة الهايكنج وعدد من لاعبي نادي جرش لألعاب القوى، وذلك بمناسبة أول يوم عالمي للنمر العربي ((كات ووك)) وذلك بممشى جادة الدرب، وانطلقت الفعالية التي شارك فيها 50 من محبي المشي وعدد من العناصر النسائية والمتطوعين ومسافة 7 كيلو مترات.

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