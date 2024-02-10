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الأم الوطواط تجمع مئات الخفافيش

2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) حوّلت البولندية باربرا جوريكا شقتها الواقعة في الطابق التاسع من أحد المباني إلى ملجأ فعلي للخفافيش ومستشفى لها. وتؤكد الملقّبة بـ((الأم الوطواط)) أن هذه الحيوانات لطيفة واجتماعية وذكية جدا، وببساطة تستحق الإعجاب.
وتقول البالغة 69 سنة، التي يؤوي منزلها عشرات الحيوانات المريضة أو المصابة أو المستيقظة من سباتها: ((بدأت في إيواء الخفافيش منذ 16 سنة)). وتضيف صاحبة الشقة البالغة مساحتها نحو ستين مترا مربعا والواقعة في شتشين شمال غرب بولندا: ((أنقذت 1600 خفاش)).
وتتابع: ((أهتم بشكل رئيسي بالخفافيش المنهكة، أي التي استيقظت من سباتها بسبب الألعاب النارية مثلا أو لتعرضها لضربة شمس جراء اعتقادها أن الربيع قد حلّ، فتفقد الكثير من الطاقة لدرجة أنها تصبح عاجزة عن الطيران)).

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