الأم الوطواط تجمع مئات الخفافيش

(MENAFN
- Al Watan) حوّلت البولندية باربرا جوريكا شقتها الواقعة في الطابق التاسع من أحد المباني إلى ملجأ فعلي للخفافيش ومستشفى لها. وتؤكد الملقّبة بـ((الأم الوطواط)) أن هذه الحيوانات لطيفة واجتماعية وذكية جدا، وببساطة تستحق الإعجاب.
وتقول البالغة 69 سنة، التي يؤوي منزلها عشرات الحيوانات المريضة أو المصابة أو المستيقظة من سباتها: ((بدأت في إيواء الخفافيش منذ 16 سنة)). وتضيف صاحبة الشقة البالغة مساحتها نحو ستين مترا مربعا والواقعة في شتشين شمال غرب بولندا: ((أنقذت 1600 خفاش)).
وتتابع: ((أهتم بشكل رئيسي بالخفافيش المنهكة، أي التي استيقظت من سباتها بسبب الألعاب النارية مثلا أو لتعرضها لضربة شمس جراء اعتقادها أن الربيع قد حلّ، فتفقد الكثير من الطاقة لدرجة أنها تصبح عاجزة عن الطيران)).
MENAFN10022024000089011017ID1107836118
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.