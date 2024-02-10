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تطوير أدمغة صغيرة لدراسة الإدراك

2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الباحثون العاملون في مركز أبحاث روسي كبير في سيبيريا طفرة في علم الوراثة، تمنح نظرة ثاقبة على العلاقة بين الشفرة الوراثية البشرية والتطور المعرفي.
وتمكن علماء من معهد علم الخلايا وعلم الوراثة (مركز الأبحاث الفيدرالي الروسي)، وهو جزء من فرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم، ومقره في نوفوسيبيرسك، من إنتاج ((أدمغة صغيرة)) بشكل مصطنع في المختبر.
وستساعد هذه ((الأدمغة الصغيرة)) المزروعة في المختبر، على إجراء المزيد من الدراسات حول الطريقة التي تؤثر بها السمات الجينية المختلفة على الوظائف المعرفية لدى الفرد.
وقال علماء الأحياء الروس، إنهم تمكنوا من إنشاء عضويات دماغية ثلاثية الأبعاد - يشار إليها أيضا باسم ((عضويات الدماغ)) – والتي تشبه الأنسجة البشرية من الناحية الهيكلية.
وسوف تساعد تلك النماذج الثلاثية الأبعاد في البحث عن مدى تأثير الضرر أو إيقاف تشغيل مناطق ترميز محددة، وهي جزء من عامل الحمض النووي للجين، على الذكاء البشري.
ويعتقد المشاركون في دراسات الجينوم أن المناطق البشرية المتسارعة في الجينات أو (عناصر HAR) تؤثر بشكل كبير على تطور الكلام البشري والتفكير المعقد.

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