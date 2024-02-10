Saturday, 10 February 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسماك بوجوه بشرية في كارانجي

2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، مقاطع فيديو يدعي ناشروها أنها لأنواع أسماك ((لها وجوه بشرية)) مكتشفة حديثًا في منطقة يطلق عليها اسم ((كارانجي)).
حظيت هذه المقاطع بانتشار واسع، وأثارت جدلاً حول ما إذا كانت هذه الأسماك حقيقية أم لا، لكن الفيديو في الحقيقة مركب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي تشرح في التعريف أنها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية.
يضم الفيديو مشاهد ملتقطة ما يبدو أنها بحيرة فيها أسماك وجوهها تشبه وجوه البشر.
وأرفق الفيديو المعد على شكل وثائقي بتعليق صوتي باللغة الإنجليزية، يتناول الحديث عن العثور على نوع جديد من الأسماك يطلق عليها اسم ((هومو بيسيس)) في بحيرة سامسارا في منطقة كارانجي تشبه وجوهها وجه الإنسان.
ونقل مشاركو الفيديو بعضًا من هذا التعليق الصوتي إلى اللغة العربية، فكتبوا: ((في إقليم كارانجي الاستوائي المنعزل، توجد بحيرة سامسارا.. تم حديثًا اكتشاف أنواع غريبة من الأسماك التي تشابه وجوه البشر، مما جعل علماء أبحاث الأحياء المائية في حيرة ودهشة)). حظي المقطع بتفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر تطبيق واتساب.
بادئ الأمر، لا يرشد البحث عن اسم بحيرة سامسارا أو نوع الأسماك إلى أي نتيجة موثوقة أو أية معلومات علمية موثّقة تؤكد وجود نوع من الأسماك يطلق عليه اسم ((هومو بيسيس)).
ومن شأن اكتشاف مماثل أن يشكل حدثًا علميًا تغطيه وسائل الإعلام، لكن أي وسيلة ذات مصداقية لم تنقل خبرًا مماثلاً.
على ضوء ذلك، جرى تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، وأظهر التفتيش عنها إلى أن الفيديو الأصلي نشر في 18 يناير 2024 للمرة الأولى على قناة عبر يوتيوب، تحمل اسم (Headtap Videos).
ويشرح صاحب القناة في الشق التعريفي أنه يقوم بتجارب على مستوى الفيديو والمقاييس التصميميّة. ويعرض في قناته مقاطع كثيرة لا تمتّ للواقع بصلة، ومن نسج الخيال تعتمد على التصاميم الرقمية.
ويملك صاحب القناة أيضًا حسابًا على موقع تيك توك ينشر المقاطع نفسها.

MENAFN10022024000089011017ID1107836116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث