بي أيه إي سيستمز تسدل الستار عن مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2024

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت شركة "بي أيه أي سيستمز" مشاركتها النوعية في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي احتضنته الرياض خلال الفترة من 4 – 8 فبراير برعاية خادم الحرمين الشريفين والذي شهد مشاركة 750 راعياً وعارضاً من 45 دولة من مختلف قارات العالم
وشهدت الشركة خلال أول أيام المعرض تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع آخر طائرة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها في المملكة والتي تعد الطائرة الثانية والعشرين ضمن برنامج التجميع النهائي للطائرات العسكرية النفاثة الذي انطلق عام 2017 كإحدى أهم مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي لنقل وتوطين القدرات.
وقد شهد جناح الشركة خلال أيام المعرض حضوراً نوعياً وزيارات لأهم وأبرز الشخصيات القيادية في قطاع الدفاع والأمن والتي أشادت بالتقدم الكبير والابتكارات النوعية التي تعرضها الشركة في جناحها وتكشف عن بعضها للمرة الأولى خلال أيام المعرض.
وقد جسدت هذه المشاركة التزام الشركة بالتميز والابتكار في مجال الدفاع والأمن، كما وقعت عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية الهامة وتلقت عقوداً لمبيعات عسكرية تجاوزت 114 مليون دولار، مما يعكس قوة وجاذبية منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع الحيوي.
وبالتزامها الثابت بنقل وتوطين القدرات والخبرات، شاركت بي أيه إي سيستمز كراعٍ داعم وشريك رسمي لبرنامج مواهب المستقبل، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات الشابة وتنمية قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، توجت هذه المشاركة بتوقيع اتفاقيتين مع جامعة المجمعة وجامعة تبوك تهدف لتنمية المهارات في المجالات الهندسية.
وفي إطار الجلسات الحوارية للمعرض، ألقى مجموعة من المتحدثين البارزين من بي أيه إي سيستمز الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الدفاع والأمن. حيث قدم هؤلاء المتحدثين رؤى قيمة حول تطورات الصناعة وأهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار وتمكين المرأة في القطاع الدفاعي.
وبفضل تاريخها الطويل والمتميز في مجال الدفاع والأمن، تعتبر شركة بي أيه أي سيستمز شريكًا موثوقًا ومبتكرًا لتقديم الحلول الدفاعية المتقدمة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
واختتمت الشركة مشاركتها، بتأكيدها على دورها الريادي في دعم جهود الدفاع والأمن العالمية، وتجدد التزامها بالتميز والابتكار في كل مشروع تقوم به، بما يعكس روح الابتكار والتفوق التي تحملها في صناعة
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