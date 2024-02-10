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بي أيه إي سيستمز تسدل الستار عن مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2024

2/10/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت شركة "بي أيه أي سيستمز" مشاركتها النوعية في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي احتضنته الرياض خلال الفترة من 4 – 8 فبراير برعاية خادم الحرمين الشريفين والذي شهد مشاركة 750 راعياً وعارضاً من 45 دولة من مختلف قارات العالم
وشهدت الشركة خلال أول أيام المعرض تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع آخر طائرة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها في المملكة والتي تعد الطائرة الثانية والعشرين ضمن برنامج التجميع النهائي للطائرات العسكرية النفاثة الذي انطلق عام 2017 كإحدى أهم مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي لنقل وتوطين القدرات.
وقد شهد جناح الشركة خلال أيام المعرض حضوراً نوعياً وزيارات لأهم وأبرز الشخصيات القيادية في قطاع الدفاع والأمن والتي أشادت بالتقدم الكبير والابتكارات النوعية التي تعرضها الشركة في جناحها وتكشف عن بعضها للمرة الأولى خلال أيام المعرض.
وقد جسدت هذه المشاركة التزام الشركة بالتميز والابتكار في مجال الدفاع والأمن، كما وقعت عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية الهامة وتلقت عقوداً لمبيعات عسكرية تجاوزت 114 مليون دولار، مما يعكس قوة وجاذبية منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع الحيوي.
وبالتزامها الثابت بنقل وتوطين القدرات والخبرات، شاركت بي أيه إي سيستمز كراعٍ داعم وشريك رسمي لبرنامج مواهب المستقبل، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات الشابة وتنمية قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، توجت هذه المشاركة بتوقيع اتفاقيتين مع جامعة المجمعة وجامعة تبوك تهدف لتنمية المهارات في المجالات الهندسية.
وفي إطار الجلسات الحوارية للمعرض، ألقى مجموعة من المتحدثين البارزين من بي أيه إي سيستمز الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الدفاع والأمن. حيث قدم هؤلاء المتحدثين رؤى قيمة حول تطورات الصناعة وأهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار وتمكين المرأة في القطاع الدفاعي.
وبفضل تاريخها الطويل والمتميز في مجال الدفاع والأمن، تعتبر شركة بي أيه أي سيستمز شريكًا موثوقًا ومبتكرًا لتقديم الحلول الدفاعية المتقدمة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
واختتمت الشركة مشاركتها، بتأكيدها على دورها الريادي في دعم جهود الدفاع والأمن العالمية، وتجدد التزامها بالتميز والابتكار في كل مشروع تقوم به، بما يعكس روح الابتكار والتفوق التي تحملها في صناعة

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