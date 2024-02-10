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إنشاء إدارة للتنمية العقارية في أمانة الرياض

2/10/2024 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف بإنشاء إدارة متخصصة في التنمية العقارية بمسمى (الإدارة العامة للتنمية العقارية)، وذلك لتحقيق تطلعات الرياض في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الأساسية في المملكة، ويعتبر محورًا هامًا ومحركًا رئيسيًا للتنمية في المدينة، وهو المحتضن الأساسي للزيادة السكانية والعمرانية المتوقعة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على مدى توفر الأراضي والعقارات المتاحة والمعلومات المتعلقة بها.
وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان مدينة الرياض سيتضاعف بحلول 2030، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بنحو 2 مليون وحدة سكنية إضافية عن الوحدات السكنية المتاحة حاليًا، وهذه الزيادة تستلزم وجود جهات تنظيمية للسوق العقاري بالرياض.
وستعمل الإدارة الجديدة على التعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع العقاري والتي تتمثل في تعزيز الشفافية، وضبط الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك آلية التعامل مع الإيقافات والموازنة بين العرض والطلب في هذا القطاع، وتهدف أيضًا إلى استيعاب النمو المتوقع وزيادة الطلب على المنتجات العقارية السكانية والمكتبية والتجارية والصناعية وغيرها، من خلال تأهيل المطورين العقاريين ورفع جودة أعمالهم وتسهيل إجراءات التعامل بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين.

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