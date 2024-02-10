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إتاحة دراسة الفضاء عبر برنامج خادم الحرمين للابتعاث

2/10/2024 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 حملة تهدف إلى التعريف بتخصصات الفضاء وعلومه في البرنامج، وتسليط الضوء على مساراته المساهمة في تطوير إمكانيات المملكة وتعزيز مكانتها الدولية في قطاع الفضاء.
وحثت الهيئة الطلاب والطالبات على الانضمام للبرنامج الذي يتيح لهم الالتحاق بمرحلتي البكالوريوس والماجستير عبر مسار الرواد الذي يضم أفضل 30 جامعة حول العالم، أو مسار إمداد الذي يضم أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج، فيما يختص مسار البحث والتطوير بدرجة الدكتوراة عبر أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج، وذلك لدراسة التخصصات التي يشملها البرنامج وهي هندسة طيران الفضاء، وهندسة نظم الفضاء، إلى جانب علوم الفضاء، وعلم الفلك والفيزياء الفلكية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز دورها في تنظيم قطاع الفضاء، وتنمية القدرات وتعزيز الكفاءات في مجالات الفضاء وعلومه، ليكون رافدًا رئيسيًا في صناعته، وعنصرًا أساسيًا في تقدم المملكة في المجال، بما ينعكس على الأجيال الواعدة وتحفيز اهتمامها في تخصصات الفضاء وعلومه. وتدعو الهيئة المهتمين والراغبين بدراسة تخصصات الفضاء واستكشاف علومه وتقنياته إلى التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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