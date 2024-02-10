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السفارة في ماليزيا تنظم اليوم العالمي لنمر العربي

2/10/2024 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة ماليزيا مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي "كات ووك Catwalk 2024 "، والتي تهدف إلى رفع الوعي بالحفاظ على القطط البرية من خلال ابتكار أساليب تفاعلية تجمع بين الفن والمعرفة وتبني سياسات فعالة لحماية هذه الفصيلة النادرة والرائعة.
وشهدت المبادرة عدداً من الفعاليات التوعوية والمعرفية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، ومسؤولي ومنسوبي السفارة وعدد من الحضور من مختلف الجنسيات في كوالالمبور.
يذكر أن مسيرة "كات ووك 2024" ‏هذا العام تأتي بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش

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