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الفارس القطري النعيمي بطلا لكأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل 2024

2/10/2024 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) توّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، والرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، الفارس القطري سعيد النعيمي بلقب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 في نسختها الخامسة، التي احتضنتها قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العُلا، بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم والذين تنافسوا لمسافة 120 كم وعلى مجموع جوائز يبلغ 15 مليون ريال، وبلغ عدد الدول المشاركة 50 دولة والذي يعد الأعلى في تاريخ منافسات القدرة والتحمل عالميًا.
ونجح النعيمي في تحقيق المركز الأول بسرعة بلغت 23.7 كم/ساعة وزمن قدره (5 ساعات و 22 دقيقة وثانية واحدة) متقدمًا على السعودي فارس أبو راس الذي حلّ في المركز الثاني بتسجيله سرعة قدرها 23.3 كم/ساعة وزمن قدره (5 ساعات و 23 دقيقة و 15 ثانية)، وبفارق (22 دقيقة و 5 ثوانٍ) عن الإماراتي حمد التميمي الذي حصل على المركز الثالث بسرعة بلغت 21.4 كم/ساعة.
وبعد ختام منافسات اليوم، قال الأمير عبدالله بن فهد: "إقامة النسخة الخامسة من كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل بمجموع جوائز هو الأغلى في العالم وبعدد دول مشاركة هو الأكثر في تاريخ منافسات القدرة والتحمل هو دليل واضح على الدعم اللا محدود الذي توليه قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي ولرياضة الفروسية. واستمتعنا اليوم بمنافسات مميزة لنسخة استثنائية، وأبارك للفارس سعيد النعيمي على تحقيق الفوز وأشكر جميع المشاركين على ما قدموه ولفريق العمل ولشركائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والاتحاد الدولي للفروسية وكل من أسهم في نجاح البطولة التي تؤكد على كون المملكة مركزًا عالميًا للأحداث الرياضية الكبرى".
وقالت عبير العقل: "ندرك في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أهمية رياضات الفروسية والرياضات التراثية ودورها في مساعدتنا على المضي قدمًا في خططنا طويلة المدى وطموحاتنا للعُلا، ولقد ساهمت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في تعزيز التنوع الثقافي، والاحتفاء بالتميز الرياضي، واستقطبت اهتمام الزوار الدوليين وأفراد المجتمع على حدٍ سواء، وتواصل استراتيجيتنا في مجال الفروسية في التوسع والنمو، ونلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الاتحادين السعودي والدولي للفروسية للتحضير لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 في العُلا، والتي تُعد خطوةً مهمة في مسيرة تحقيق طموحنا ومستهدفاتنا في مجال الفروسية".
وقال الفارس سعيد النعيمي: "سعيد جدًا بهذا الفوز المهم، ولتمثيل بلدي على هذا النحو، وكانت المنافسة قوية مع نخبة الفرسان من مختلف دول العالم وهو ما يجعل هذا الانتصار ذا أهمية إضافية، وأشكر المنظمين على عملهم الرائع في هذه البطولة وأهل العُلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبكل تأكيد جميع أعضاء الفريق الذين سهلوا من مهمتي بشكل كبير".
وسيشهد يوم غد الأحد إقامة السباق المصاحب والذي يغطي مسافة 160 كم، بمشاركة 70 فارسًا وفارسة وبمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين ريال، حيث يُقام لأول مرة لهذه المسافة تحضيراً لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 والتي حصلت العلا على استضافتها مؤخراً. يذكر أن كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تعتبر من الفعاليات الرياضية البارزة في جدول فعاليات ومهرجانات لحظات العُلا، والتي تشمل العديد من الفعاليات الرياضية والتراثية الأخرى؛ مثل كأس العُلا للهجن وكأس العُلا للصقور وبطولة العُلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العُلا.

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