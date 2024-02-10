آسيا عنابية

(MENAFN
- Al Watan) توج منتخب قطر بطلا لكأس آسيا، للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره منتخب الأردن، 1/3، في المباراة النائية للبطولة القارية، التي جمعتهما على إستاد
سجل للعنابي أكرم عفيف ((22، 73، 90+4 ضربات جزاء))، وللنشامى يزن النعيمات ((67))، ويصبح العنابي خامس منتخب آسيوي يتوج باللقب لمرتين أو أكثر بعد اليابان ((4 مرات))، السعودية وإيران ((3 مرات))، كوريا الجنوبية ((مرتان))، ورابع منتخب يحقق اللقب مرتين متتاليتين بعد إيران والسعودية وإيران اليابان، وثاني منتخب عربي يتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الأخضر ((1984،
- العنابي حافظ على اللقب للمرة الثانية تواليا
- هاتريك أكرم عفيف منح قطر اللقب
- 3 ضربات جزاء احتسبها حكم اللقاء للعنابي
- منتخب قطر يكرر إنجاز 4 منتخبات بالمحافظة على اللقب
- العنابي كرر إنجاز الأخضر في 1984و 1988
- أكرم عفيف حصد لقب هداف البطولة بـ8 أهداف
- اللقب هو السابع لعرب آسيا مقابل 3 لإيران و 6 للشرق ولقب لأستراليا
- 1980 الكويت منح العرب أول الألقاب
- 1984، 1988، 1996 توج الأخضر باللقب القاري
- 2007 العراق أحرز اللقب للمرة الأولى والوحيدة
- 2019، 2023 قطر بطلا للقارة الآسيوية
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