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آسيا عنابية

2/10/2024 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) توج منتخب قطر بطلا لكأس آسيا، للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره منتخب الأردن، 1/3، في المباراة النائية للبطولة القارية، التي جمعتهما على إستاد

سجل للعنابي أكرم عفيف ((22، 73، 90+4 ضربات جزاء))، وللنشامى يزن النعيمات ((67))، ويصبح العنابي خامس منتخب آسيوي يتوج باللقب لمرتين أو أكثر بعد اليابان ((4 مرات))، السعودية وإيران ((3 مرات))، كوريا الجنوبية ((مرتان))، ورابع منتخب يحقق اللقب مرتين متتاليتين بعد إيران والسعودية وإيران اليابان، وثاني منتخب عربي يتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الأخضر ((1984،

- العنابي حافظ على اللقب للمرة الثانية تواليا
- هاتريك أكرم عفيف منح قطر اللقب
- 3 ضربات جزاء احتسبها حكم اللقاء للعنابي

- منتخب قطر يكرر إنجاز 4 منتخبات بالمحافظة على اللقب
- العنابي كرر إنجاز الأخضر في 1984و 1988
- أكرم عفيف حصد لقب هداف البطولة بـ8 أهداف

- اللقب هو السابع لعرب آسيا مقابل 3 لإيران و 6 للشرق ولقب لأستراليا
- 1980 الكويت منح العرب أول الألقاب
- 1984، 1988، 1996 توج الأخضر باللقب القاري
- 2007 العراق أحرز اللقب للمرة الأولى والوحيدة

- 2019، 2023 قطر بطلا للقارة الآسيوية

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