الأهلي يعير أمارال لناد تركي

(MENAFN
- Al Watan) تعاقد فاتح قرا جمرك التركي، مع مهاجم الأهلي السابق، البرازيلي ماركو أمارال حتى نهاية الموسم الحالي بنظام الإعارة.
وكان أمارال أعير إلى ووهان ثري تاونز، بطل الدوري الصيني، ناديه السابق في يوليو الماضي.
وانتقل أمارال إلى صفوف الأهلي، مقابل 4.5 ملايين يورو، حينما كان قلعة الكؤوس يلعب في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، ونجح في الصعود معه لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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