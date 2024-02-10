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الأهلي يعير أمارال لناد تركي

2/10/2024 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد فاتح قرا جمرك التركي، مع مهاجم الأهلي السابق، البرازيلي ماركو أمارال حتى نهاية الموسم الحالي بنظام الإعارة.
وكان أمارال أعير إلى ووهان ثري تاونز، بطل الدوري الصيني، ناديه السابق في يوليو الماضي.
وانتقل أمارال إلى صفوف الأهلي، مقابل 4.5 ملايين يورو، حينما كان قلعة الكؤوس يلعب في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، ونجح في الصعود معه لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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