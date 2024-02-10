3 أجانب يديرون تعاقدات العميد

(MENAFN
- Al Watan) شكل الاتحاد لجنة رياضية جديدة تضم 3 أعضاء، وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل. وقال النادي، في بيان له، إنه يتوقع أن تحدث اللجنة نقلة في عملية اتخاذ القرارات الرياضية المهمة، والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي، كما ستكون مسؤولة عن عملية انتقالات اللاعبين. ويترأس اللجنة الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد، دومينجوس أوليفيرا، وتضم المدير الرياضي، رامون بلانيس، والمدرب مارسيلو جاياردو، حيث ستوجه خبراتهم ورؤاهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية التنافسية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد: ((يعتبر إنشاء اللجنة الرياضية خطوة مهمة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية)). وأضاف: ((بفضل النهج المركز للعمل اليومي والقرارات الرياضية الرئيسية، تجسد هذه اللجنة التزامنا بالتميز والابتكار عبر جميع جوانب منظمتنا)). من المقرر أن تلعب اللجنة الرياضية دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل كرة القدم لدى نادي الاتحاد، مضمونة التوجيه الإستراتيجي، والكفاءة التشغيلية، والنجاح على المدى الطويل، سواء داخل الملعب أو خارجه.
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