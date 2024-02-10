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3 أجانب يديرون تعاقدات العميد

2/10/2024 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) شكل الاتحاد لجنة رياضية جديدة تضم 3 أعضاء، وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل. وقال النادي، في بيان له، إنه يتوقع أن تحدث اللجنة نقلة في عملية اتخاذ القرارات الرياضية المهمة، والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي، كما ستكون مسؤولة عن عملية انتقالات اللاعبين. ويترأس اللجنة الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد، دومينجوس أوليفيرا، وتضم المدير الرياضي، رامون بلانيس، والمدرب مارسيلو جاياردو، حيث ستوجه خبراتهم ورؤاهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية التنافسية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد: ((يعتبر إنشاء اللجنة الرياضية خطوة مهمة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية)). وأضاف: ((بفضل النهج المركز للعمل اليومي والقرارات الرياضية الرئيسية، تجسد هذه اللجنة التزامنا بالتميز والابتكار عبر جميع جوانب منظمتنا)). من المقرر أن تلعب اللجنة الرياضية دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل كرة القدم لدى نادي الاتحاد، مضمونة التوجيه الإستراتيجي، والكفاءة التشغيلية، والنجاح على المدى الطويل، سواء داخل الملعب أو خارجه.

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