Saturday, 10 February 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذاكرة بايدن تشعل حرب الأحزاب

2/10/2024 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) دافع حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيون بشكل قوي ضد مزاعم أحد المحققين التي يبين فيها أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا لم يتمكن من تذكر المعالم الرئيسية في حياته، في محاولة لتقليل أهمية مزاعم المدعي العام بأن بايدن كان شديد النسيان بحيث لا يمكن اتهامه بإساءة التعامل مع المواد السرية.
واتخذ بايدن نبرة الغضب بعد ساعات من صدور تقرير المحقق الخاص روبرت هور، رافضًا استنتاجات التقرير بشأن ذاكرته، وأصر على أنه لم ينس العام الذي توفي فيه ابنه بو، كما ادعى هور. وسرعان ما تبعه الديمقراطيون في الكابيتول هيل وفي جميع أنحاء البلاد.
وقال السيناتور بريان شاتز، ديمقراطي من هاواي: ((قول الجمهوريين إن بايدن كبير في السن هو الشيء الأقل إثارة للدهشة في السياسة الأمريكية)). ((هذا كل ما لديهم)).
تشويه سمعة
ويخطط الديمقراطيون للإجابة على الأسئلة المنتشرة حول عمر بايدن ذي الـ((81 عامًا)) واستعداده من خلال التأكيد على أن بايدن قادر على أن يكون القائد الأعلى، وأن الجمهوريين يحاولون تشويه سمعته ويصورونه على أنه ضعيف.
ويعد مفتاح هذه الاستراتيجية هو التناقض مع الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا والذي يبلغ من العمر 77 عاما والذي خلط أيضا بين الأسماء والحقائق بينما يواجه أيضا أربع لوائح اتهام وأحكام مدنية متعددة بملايين الدولارات. علامات الدعم
وتعتبر علامات الدعم حاسمة بالنسبة لبايدن وهو يستعد لما قد تكون انتخابات متقاربة ضد ترمب. وحتى قبل إصدار التقرير، كانت المخاوف تتزايد من أن التحالف الذي ساعد في انتخاب بايدن في عام 2020 كان يضعف، مما يزيد من أهمية أن يحتفظ بايدن بأكبر عدد ممكن من المؤيدين بقوة إلى جانبه.
ووزعت حملة بايدن نقاط حوار على الحلفاء تشير إلى هور، وهو محامٍ أمريكي أثناء إدارة ترمب، باعتباره ((محاميًا معينًا من قبل MAGA وليس لديه قضية، لذا قرر شن هجمات شخصية ضد الرئيس)). هذه إشارة إلى حركة ترمب السياسية ((لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)).
وشددت نقاط الحديث أيضًا على أن هور ((محامٍ – وليس طبيبًا – لذا يجب على الناس أن يأخذوا استنتاجاته القانونية ويتجاهلوا آراءه السياسية)).
وأشار البيت الأبيض أيضًا إلى أن بايدن تعاون مع هور، الذي رفض اتهامه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، بينما يواجه ترمب لائحة اتهام في فلوريدا بعد أن استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على سجلات من مقر إقامته في مارالاغو.
دوافع سياسية
وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس: ((إن الطريقة التي تم بها وصف سلوك الرئيس في هذا التقرير لا يمكن أن تكون أكثر خطأً، ومن الواضح أنها ذات دوافع سياسية ولا مبرر لها)).
وانتشر السخط إلى ولاية كارولينا الجنوبية، حيث حقق بايدن فوزًا ساحقًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية الأولى في البلاد في 3 فبراير، والتي صممتها حملته لإظهار قوة واضحة. ورأى البعض أن رد بايدن القوي على المحقق الخاص علامة واعدة.
يقول مساعدو بايدن إنهم لا يتوقعون أن يتعامل الرئيس أو حملته مع مسألة العمر بشكل مباشر أكثر. إنهم لا يستطيعون جعل بايدن أصغر سنا، ويلاحظون أن الهجمات على الرئيس بسبب عمره كانت مستمرة أيضا قبل أربع سنوات، عندما وصفه ترمب بـ((جو النعاس)).
وبدلًا من ذلك، فإنهم يعتزمون الاعتماد على مخطط حملة عام 2020، ويقولون إن العديد من الناخبين لن يرغبوا في تكرار وقت ترمب المضطرب في البيت الأبيض. ويخططون أيضًا لتسليط الضوء على إنجازات بايدن والاقتصاد الذي يواصل إظهار قوته.
مسؤولية واضحة
ووصف تراف روبرتسون، رئيس الحزب الديمقراطي السابق في ساوث كارولينا، التقرير بأنه مسؤولية سياسية واضحة على بايدن. لكنه وجه اللوم بشكل مباشر إلى المدعي العام ميريك جارلاند لأنه سمح للتقرير بأن يتضمن تعليقات حول عمر الرئيس وذاكرته ووظيفته الإدراكية.
وقال: ((إن عدم قيام ميريك جارلاند بعمله سمح فقط لمعين من ترمب بتغذية رواية سياسية للابتعاد عن ترمب))، مضيفًا أن ((دونالد ترمب لا يستطيع رفع كوب من الماء إلى شفتيه دون استخدام كلتا يديه لأنه كبير في السن)).
وفي الواقع، كان حلفاء بايدن حريصين على تسليط الضوء على المعايير المزدوجة الملموسة حيث تحظى زلات بايدن باهتمام أكبر بكثير من زلات السياسيين البارزين الآخرين.
وبين أن ترمب خلط مرارًا وتكرارًا بين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا، ومنافستها الجمهورية نيكي هيلي في الأسابيع الأخيرة.
تقرير المحامي
- روبرت هور: يتضمن تعليقات حول عمر الرئيس جو بايدن وذاكرته ووظيفته الإدراكية.
- وصفه بأنه كثير النسيان ولا يمكن ائتمانه على الوثائق السرية.
- يوافق الجمهوريون على كل ما جاء بالتقرير ضد بايدن.
- يعارض الديمقراطيون التقرير ويصفونه بأنه ذو دوافع سياسية.

MENAFN10022024000089011017ID1107836105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث