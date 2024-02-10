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زلزال يضرب بركان مونالوا

2/10/2024 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات أكبر بركان نشط في العالم – مونا لوا في جزيرة هاواي الكبرى – ما أدى إلى سقوط العناصر من الرفوف، وقطع الكهرباء في بلدة مجاورة، ولكن لم يؤد على الفور إلى تقارير عن أضرار جسيمة.
والزلزال، الذي لم يتسبب في حدوث تسونامي، والذي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية أن قوته 6.3 درجات، كان مركزه على الجانب الجنوبي لمونا لوا على عمق 23 ميلا (37 كيلومترا)، و1.3 ميل (2 كيلومتر) جنوب غرب باهالا.
وقال دارين باي، المتحدث باسم شركة هاواي للكهرباء، إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على نحو 300 عميل في ناليهو، ويبدو أن ذلك مرتبط بالزلزال.
ثقل الجزر
واندلع بركان مونا لوا آخر مرة في أواخر 2022، وهو واحد من خمسة براكين تشكل الجزيرة الكبيرة، التي تقع في أقصى جنوب أرخبيل هاواي.
ويمكن أن تحدث الزلازل في هاواي لعدة أسباب، بما في ذلك تحرك الصهارة تحت السطح. وقال مرصد البراكين في هاواي إن السبب المحتمل هو ثقل جزر هاواي، والضغط على القشرة الأرضية والوشاح العلوي.

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