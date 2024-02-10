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باكستان تصر على قيود الهواتف في الانتخابات

2/10/2024 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط هجمات متفرقة للمتشددين وتوقف غير مسبوق لجميع خدمات الهاتف المحمول، ردت باكستان على الانتقادات الموجهة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية التي أجريت، وأصر رد الفعل شديد اللهجة من وزارة الخارجية على أن التصويت كان سلميا وناجحا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التصويت تم في ظل قيود غير مبررة على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه يأسف لعدم وجود تكافؤ الفرص بسبب عدم قدرة بعض الجهات السياسية الفاعلة على خوض الانتخابات.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من ((النبرة السلبية لبعض هذه التصريحات، التي لا تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العملية الانتخابية، ولا تعترف بالممارسة الحرة والحماسية لحق التصويت من قبل عشرات الملايين من الباكستانيين)).
وقالت إنه لم يتم قطع الإنترنت على مستوى البلاد و((تم تعليق خدمات الهاتف المحمول فقط لهذا اليوم لتجنب وقوع حوادث إرهابية في يوم الاقتراع)).
التهديدات الأمنية
وقالت الوزارة إن مثل هذه التصريحات ((تتجاهل الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن باكستان أجرت انتخابات عامة بسلام وبنجاح، بينما تعاملت مع تهديدات أمنية خطيرة ناجمة في المقام الأول عن الإرهاب الذي ترعاه جهات أجنبية)).
وأشادت مجموعة من مراقبي الكومنولث بمسؤولي الانتخابات لإجراء التصويت على الرغم من الهجمات المتعددة، وقالت إنها تلقت تقارير عن الترهيب والعنف ضد المرشحين وأعضاء وسائل الإعلام وغيرهم من المواطنين. وقالت، دون تسمية أي حزب، إنها تلقت أيضًا تقارير عن اعتقالات واحتجازات ((خاصة لأنصار وأعضاء حزب سياسي رئيسي)).
وفي انتخابات يوم الخميس، لم يحصل أي حزب سياسي على أغلبية بسيطة، وتقدم المرشحون المستقلون المدعومون من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان في فرز الأصوات.
وأجبر ذلك المنافس الرئيسي لخان، رئيس الوزراء نواز شريف ثلاث مرات، على الإعلان عن خطط لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية. وتم استبعاد خان من الترشح بسبب إدانته الجنائية.
وفاز المرشحون المدعومون من حزب ((تحريك الإنصاف)) الباكستاني الذي يتزعمه خان، بـ 100 مقعد من أصل 266 مقعدًا في الجمعية الوطنية. وحصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي يتزعمه شريف على 71 مقعدا.

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