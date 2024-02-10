مهاجم الفيحاء جاهز للآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر موقف مهاجم الفيحاء، النيجيري، هنري أونيكورو، من المشاركة مع فريقه في مباراة النصر المرتقبة الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الأربعاء المقبل.
ويخوض البرتقالي الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، وأوقعته القرعة في دور الـ16 أمام النصر، على أن تقام مباراة العودة يوم 21 فبراير/ شباط الجاري بمعقل العالمي.
وأثار أونيكورو الشكوك حول مشاركته أمام النصر بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، بسبب شعوره بالإجهاد، لكن المصادر أكدت أن المهاجم عاد للتدريبات، أمس، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا لمباراة النصر.
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