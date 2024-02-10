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مهاجم الفيحاء جاهز للآسيوية

2/10/2024 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر موقف مهاجم الفيحاء، النيجيري، هنري أونيكورو، من المشاركة مع فريقه في مباراة النصر المرتقبة الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الأربعاء المقبل.
ويخوض البرتقالي الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، وأوقعته القرعة في دور الـ16 أمام النصر، على أن تقام مباراة العودة يوم 21 فبراير/ شباط الجاري بمعقل العالمي.
وأثار أونيكورو الشكوك حول مشاركته أمام النصر بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، بسبب شعوره بالإجهاد، لكن المصادر أكدت أن المهاجم عاد للتدريبات، أمس، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا لمباراة النصر.

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