رفع الجاهزية لمكافحة الحشرات بالمشاعر

(MENAFN
- Al Watan) رفع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء)) الجاهزية لتفادي انتشار الحشرات في المشاعر المقدسة، الاجتماع التنسيقي، بمشاركة 70 ممثلاً من الجهات الحكومية والخاصة، وحضور رئيس قطاع الصحة النباتية، الدكتور محمد الخريجي، ومدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي، وعدد من الخبراء والمختصين.
وهدف الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق والجاهزية لتعزيز دور وقاء ومسؤولياته مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بحالات الحد من حدوث فوران الحشرات، كذلك الوضع الراهن والرؤى المستقبلية لتفادي انتشار الحشرات المزعجة خلال موسمي العمرة والحج، إلى جانب عرض خطة الطوارئ لمكافحة الجراد الصحراوي والنطاط والجندب الأسود.
ويسعى مركز وقاء للتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الوقاية والمكافحة، وتنفيذ أعمال الاستكشاف الحشري المبكر لهذه الآفات ومكافحتها؛ وذلك بتبني أفضل الطرق وأحدثها، مع الاستعانة بخبرات الخبراء للنزول الميداني للكشف عن هذه الآفات.
من جانبه أكد مدير عام فرع ((وقاء)) بمنطقة مكة حرص المركز على تكثيف عمليات رصد ومكافحة بؤر توالد نواقل الأمراض، باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، كالمصائد الذكية وطائرات الدرون، سعيًا في المحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العامة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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