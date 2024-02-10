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رفع الجاهزية لمكافحة الحشرات بالمشاعر

2/10/2024 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء)) الجاهزية لتفادي انتشار الحشرات في المشاعر المقدسة، الاجتماع التنسيقي، بمشاركة 70 ممثلاً من الجهات الحكومية والخاصة، وحضور رئيس قطاع الصحة النباتية، الدكتور محمد الخريجي، ومدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي، وعدد من الخبراء والمختصين.
وهدف الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق والجاهزية لتعزيز دور وقاء ومسؤولياته مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بحالات الحد من حدوث فوران الحشرات، كذلك الوضع الراهن والرؤى المستقبلية لتفادي انتشار الحشرات المزعجة خلال موسمي العمرة والحج، إلى جانب عرض خطة الطوارئ لمكافحة الجراد الصحراوي والنطاط والجندب الأسود.
ويسعى مركز وقاء للتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الوقاية والمكافحة، وتنفيذ أعمال الاستكشاف الحشري المبكر لهذه الآفات ومكافحتها؛ وذلك بتبني أفضل الطرق وأحدثها، مع الاستعانة بخبرات الخبراء للنزول الميداني للكشف عن هذه الآفات.
من جانبه أكد مدير عام فرع ((وقاء)) بمنطقة مكة حرص المركز على تكثيف عمليات رصد ومكافحة بؤر توالد نواقل الأمراض، باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، كالمصائد الذكية وطائرات الدرون، سعيًا في المحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العامة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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