انطلاق المنتدى العالمي للمدن الذكية الاثنين المقبل

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، الاثنين المقبل، أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، والذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، في أرينا الرياض تحت شعار ((حياة أجود))، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول
وتسعى ((سدايا))، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من خلال هذا المنتدى، إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لتعزيز جودة الحياة.
ويدعم المنتدى جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة، وتعزز الاستدامة البيئية على أن يكون الإنسان فيها محور التنمية، كما يهدف المنتدى إلى تحفيز رجال الأعمال في مختلف دول العالم على الاستثمار في بناء حلول ذكية تدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين متطلبات الإنسان وازدهار المدن اقتصاديًا، إضافةً لدعمه بناء بيئات آمنة مستدامة تجتمع فيها مقومات الحياة العصرية، وتنعم بخدمات رقمية تحقق رفاهية السكان.
وستناقش الجلسات الحوارية للمنتدى عددًا من الموضوعات منها: مستقبل المدن الذكية والتحديات التي تواجه البنى التحتية لها، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة زيادة سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، والتعرف على أفضل الممارسات في بناء المدن الذكية، والتعرف على آخر المستجدات التقنية، وتطبيقاتها في المملكة، وتجارب دول العالم بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
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