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انطلاق المنتدى العالمي للمدن الذكية الاثنين المقبل

2/10/2024 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، الاثنين المقبل، أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، والذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، في أرينا الرياض تحت شعار ((حياة أجود))، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول

وتسعى ((سدايا))، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من خلال هذا المنتدى، إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لتعزيز جودة الحياة.
ويدعم المنتدى جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة، وتعزز الاستدامة البيئية على أن يكون الإنسان فيها محور التنمية، كما يهدف المنتدى إلى تحفيز رجال الأعمال في مختلف دول العالم على الاستثمار في بناء حلول ذكية تدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين متطلبات الإنسان وازدهار المدن اقتصاديًا، إضافةً لدعمه بناء بيئات آمنة مستدامة تجتمع فيها مقومات الحياة العصرية، وتنعم بخدمات رقمية تحقق رفاهية السكان.
وستناقش الجلسات الحوارية للمنتدى عددًا من الموضوعات منها: مستقبل المدن الذكية والتحديات التي تواجه البنى التحتية لها، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة زيادة سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، والتعرف على أفضل الممارسات في بناء المدن الذكية، والتعرف على آخر المستجدات التقنية، وتطبيقاتها في المملكة، وتجارب دول العالم بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

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