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السعودية تحذر إسرائيل من تداعيات اقتحام الملاذ الأخير

2/10/2024 2:17:35 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، وتؤكد رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريًا.
وجددت المملكة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة، يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.
وبعد مدينة غزة ثم خان يونس جنوبي القطاع، تستعد إسرائيل لعملية برية في مدينة رفح، في إطار هجومها العسكري الرامي لـ((القضاء)) على حركة حماس.
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نيتانياهو، جيشه، الجمعة الماضية، بإعداد ((خطة لإجلاء)) المدنيين من رفح، مع إبداء الولايات المتحدة والأمم المتحدة مخاوف حيال الهجوم الإسرائيلي على هذه المدينة.
استمرار الإغاثة السعودية
في السياق نفسه، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وجرى توزيع 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية بمركز الإيواء في منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها 3.900 فرد، وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
تبرعات بـ626 مليون ريال
وتخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 626 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليونًا و720 ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ((ساهم))، إنفاذًا لتوجيهات القيادة.

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