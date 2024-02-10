موسكو: روسيا سترد بقوة على محاولات تجريدها من ملكية احتياطياتها السيادية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد بقوة على كل محاولات تجريدها من ملكية احتياطياتها السيادية، وذلك بشأن الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب.

وأضافت زاخاروفا:“سنرد بصرامة على أي تصرفات غير ودية مرتبطة بمحاولات تجريد روسيا من ملكية احتياطياتها السيادية بطريقة أو بأخرى، وستكون إجراءات الرد التي نتخذها، والتي تهدف إلى حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة، مبررة سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية”.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

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ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، إذا تم بالفعل استخدام الاحتياطيات الروسية كضمان، فإن أي أشخاص أو صناديق تقرر شراء مثل هذه الالتزامات، ستصبح أول المرشحين للخضوع للتدابير المضادة الروسية، بما في ذلك التدابير المالية والملكية.

وتابعت“الحكومة الروسية تقوم حاليا بمراجعة مجموعة واسعة من الخيارات حول كيفية ممارسة التأثير القانوني والاقتصادي على أولئك الذين يتوقعون الاستفادة من سرقة أصولنا”.

وقالت زاخاروفا:“في خضم المشاكل الاقتصادية، الناجمة إلى حد كبير عن أخطائهم وحساباتهم الخاطئة، فضلاً عن التأثير المعاكس للعقوبات ضد روسيا، فكرت أوروبا أخيرا في عواقب مثل هذه المصادرات على مناخها الاستثماري وسمعتها التجارية”.

وأشارت إلى أن موسكو تعتبر أي محاولة للاستيلاء على الأصول الروسية بمثابة سرقة بدائية.

من جهة أخرى، نفى مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على بلاده إجراء تحقيق مشترك في تحطم طائرة“إيل-76′′، التي كان على متنها أسرى أوكرانيون الشهر الماضي.

وقال ناريشكين في تصريح اليوم السبت بهذا الشأن:“لم نتلق أي اقتراحات من الجانب الأمريكي بهذا الصدد”، مؤكدا في ذات الوقت أن استخبارات البلدين تحافظ على الاتصالات بينها.

وكانت القوات الأوكرانية، بحسب الجانب الروسي، أسقطت في 24 يناير الماضي طائرة نقل عسكرية روسية من نوع“إيل-76” فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين من القوات الروسية.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الطائرة أُسقطت بصاروخين من منظومة“باتريوت” الأمريكية، انطلقا من مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

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