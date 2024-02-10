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ارتفاع تعاملات بورصة الدار البيضاء في الأسبوع المنقضي

2/10/2024 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى 09 فبراير الجاري، على ارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” ربحا بنسبة 1,33 % إلى 12.659,81 نقطة.

وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,12 % إلى 1.027,62 نقطة، و1,07% إلى 931,38 نقطة، على التوالي.

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من جانبه، تعزز MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 1,44 % إلى 1.092,44 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,04 مليار درهم، سجلت أساس في السوق المركزي (الأسهم).

من جانبها، بلغت رسملة البورصة حوالي 651,63 مليار درهم.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107836096

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