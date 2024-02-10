ارتفاع تعاملات بورصة الدار البيضاء في الأسبوع المنقضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى 09 فبراير الجاري، على ارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” ربحا بنسبة 1,33 % إلى 12.659,81 نقطة.
وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,12 % إلى 1.027,62 نقطة، و1,07% إلى 931,38 نقطة، على التوالي.
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من جانبه، تعزز MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 1,44 % إلى 1.092,44 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,04 مليار درهم، سجلت أساس في السوق المركزي (الأسهم).
من جانبها، بلغت رسملة البورصة حوالي 651,63 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107836096
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