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1.86 تريليون دولار عائدات قطاع اللوجيستيات بالصين في عام 2023

2/10/2024 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، اليوم، تسجيل عائدات قطاع اللوجيستيات في الصين نموا مطردا العام الماضي، حيث حققت عائدات بقيمة 13.2 تريليون يوان (نحو 1.86 تريليون دولار أمريكي) في 2023 بزيادة نسبتها 3.9% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن الكفاءة اللوجستية الصينية استمرت في التحسن في العام الماضي، وبلغت نسبة تكلفة الخدمات اللوجستية الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 14.4% في 2023 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق، كما حقق بناء البنية التحتية للوجيستيات تقدما قويا.

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وفي 2023، وصلت استثمارات العام بأكمله في الأصول الثابتة المتعلقة باللوجيستيات مثل النقل والمستودعات والخدمات البريدية زيادة بأكثر من 10% على أساس سنوي.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107836095

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