1.86 تريليون دولار عائدات قطاع اللوجيستيات بالصين في عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، اليوم، تسجيل عائدات قطاع اللوجيستيات في الصين نموا مطردا العام الماضي، حيث حققت عائدات بقيمة 13.2 تريليون يوان (نحو 1.86 تريليون دولار أمريكي) في 2023 بزيادة نسبتها 3.9% على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن الكفاءة اللوجستية الصينية استمرت في التحسن في العام الماضي، وبلغت نسبة تكلفة الخدمات اللوجستية الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 14.4% في 2023 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق، كما حقق بناء البنية التحتية للوجيستيات تقدما قويا.
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وفي 2023، وصلت استثمارات العام بأكمله في الأصول الثابتة المتعلقة باللوجيستيات مثل النقل والمستودعات والخدمات البريدية زيادة بأكثر من 10% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107836095
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