أوكرانيا تعتزم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع اليابان لتحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم أوكرانيا توقيع“مجموعة كاملة” من الاتفاقيات مع اليابان في مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر لتحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسبما قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.
ومن المقرر أن يقود شميهال وفد بلاده في المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز إعادة الإعمار الاقتصادي في 19 فبراير حيث ستجري المناقشات حول إعادة بناء البلاد من أضرار الحرب التي لحقت بها منذ الحرب الروسية في فبراير 2022.
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وفي مقابلة حصرية مع وكالة أنباء كيودو اليابانية، قال رئيس الوزراء إن بلاده“مهتمة بالتعاون الشامل مع الشركات اليابانية”، مضيفًا أنه يرى“إمكانات هائلة” للعلاقة بين الشركات اليابانية وأوكرانيا.
وخص بالذكر قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والأمن والدفاع باعتبارها مجالات يمكن للشركات اليابانية أن تلعب فيها“دورا كبيرا في المساعدة على التعافي” الذي قدر البنك الدولي في مارس الماضي أنه سيكلف 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وعلى وجه التحديد، أعرب شميهال عن أمله في أن تشارك شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى خبراتها الهندسية مع الشركات الأوكرانية وأن تتعاون الشركات الأخرى في إنتاج الأسمدة واستخراج ومعالجة المواد الخام المهمة مثل الليثيوم.
بالإضافة إلى ذلك، قال شميهال إنه يرى إمكانية تحسين التعاون مع اليابان في مجال الطاقة النووية حيث تهدف أوكرانيا إلى تشغيل أربعة مفاعلات نووية جديدة على الأقل بحلول عام 2033، كما تهدف أيضًا إلى تحسين إنتاجية محطاتها الحالية.
وقال شميهال إنه من بين 15 مفاعلا نوويا في أوكرانيا، هناك ستة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية تخضع حاليا للسيطرة الروسية.
ومن المتوقع أن توقع اليابان وأوكرانيا مذكرة ثنائية في المؤتمر، والتي قال شميهال إنها“أكبر إشارة” يمكن أن تعطيها للشركات في كلا البلدين على أنها“يمكنها الاستثمار بأمان وناجح في أوكرانيا”.
ومن المتوقع أن ينضم إلى الاجتماع حوالي 200 شركة يابانية وأوكرانية كبرى. وهناك عدد من المذكرات والاتفاقيات الأخرى قيد الإعداد أيضًا.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107836094
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