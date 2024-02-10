أوكرانيا تعتزم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع اليابان لتحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم أوكرانيا توقيع“مجموعة كاملة” من الاتفاقيات مع اليابان في مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر لتحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسبما قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

ومن المقرر أن يقود شميهال وفد بلاده في المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز إعادة الإعمار الاقتصادي في 19 فبراير حيث ستجري المناقشات حول إعادة بناء البلاد من أضرار الحرب التي لحقت بها منذ الحرب الروسية في فبراير 2022.

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وفي مقابلة حصرية مع وكالة أنباء كيودو اليابانية، قال رئيس الوزراء إن بلاده“مهتمة بالتعاون الشامل مع الشركات اليابانية”، مضيفًا أنه يرى“إمكانات هائلة” للعلاقة بين الشركات اليابانية وأوكرانيا.

وخص بالذكر قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والأمن والدفاع باعتبارها مجالات يمكن للشركات اليابانية أن تلعب فيها“دورا كبيرا في المساعدة على التعافي” الذي قدر البنك الدولي في مارس الماضي أنه سيكلف 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وعلى وجه التحديد، أعرب شميهال عن أمله في أن تشارك شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى خبراتها الهندسية مع الشركات الأوكرانية وأن تتعاون الشركات الأخرى في إنتاج الأسمدة واستخراج ومعالجة المواد الخام المهمة مثل الليثيوم.

بالإضافة إلى ذلك، قال شميهال إنه يرى إمكانية تحسين التعاون مع اليابان في مجال الطاقة النووية حيث تهدف أوكرانيا إلى تشغيل أربعة مفاعلات نووية جديدة على الأقل بحلول عام 2033، كما تهدف أيضًا إلى تحسين إنتاجية محطاتها الحالية.

وقال شميهال إنه من بين 15 مفاعلا نوويا في أوكرانيا، هناك ستة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

ومن المتوقع أن توقع اليابان وأوكرانيا مذكرة ثنائية في المؤتمر، والتي قال شميهال إنها“أكبر إشارة” يمكن أن تعطيها للشركات في كلا البلدين على أنها“يمكنها الاستثمار بأمان وناجح في أوكرانيا”.

ومن المتوقع أن ينضم إلى الاجتماع حوالي 200 شركة يابانية وأوكرانية كبرى. وهناك عدد من المذكرات والاتفاقيات الأخرى قيد الإعداد أيضًا.

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